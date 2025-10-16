ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Αγιασμός στις Σχολές Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
13 Οκτωβρίου 2025

Το απόγευμα της Δευτέρας, 13ης Οκτωβρίου 2025, στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΜΗΤΩΡ», πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων στις Σχολές Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και την πατρική στοργή και αγάπη του απουσιάζοντος εκτός Ρεθύμνου Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, ευχόμενος στους δύο διδάσκοντες, κ. Νικόλαο Ρουσσάκη, Αγιογράφο, και κ. Εμμανουήλ Ρουκούδη, Αγιογράφο-Ψηφιδογράφο, ενίσχυση στο σπουδαίο έργο τους, καθώς και σε όλους τους μαθητές των δύο Σχολών επιμέλεια και καλλιέργεια του χαρίσματός τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο...

0
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο...

0
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σχολείο Θεάτρου: Ενδιαφέρεσαι για το θέατρο; Παράταση για τις λίγες θέσεις που απομένουν!
Επόμενο άρθρο
Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Επίσκοπος Μαζούνγκας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο 17 – 18 Οκτωβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...

Αγιασμός στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 Οκτωβρίου 2025 Το απόγευμα της Παρασκευής,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST