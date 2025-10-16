Αγιασμός στις Σχολές Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

13 Οκτωβρίου 2025

Το απόγευμα της Δευτέρας, 13ης Οκτωβρίου 2025, στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΜΗΤΩΡ», πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων στις Σχολές Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και την πατρική στοργή και αγάπη του απουσιάζοντος εκτός Ρεθύμνου Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, ευχόμενος στους δύο διδάσκοντες, κ. Νικόλαο Ρουσσάκη, Αγιογράφο, και κ. Εμμανουήλ Ρουκούδη, Αγιογράφο-Ψηφιδογράφο, ενίσχυση στο σπουδαίο έργο τους, καθώς και σε όλους τους μαθητές των δύο Σχολών επιμέλεια και καλλιέργεια του χαρίσματός τους.