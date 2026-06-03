ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες

Από: Team Πολ. Κρήτης

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«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε επίσημα τη σφραγίδα της σε κάτι που οι πολίτες αρχίζουν να το βιώνουν στην καθημερινότητά τους: η Ελλάδα βγαίνει οριστικά από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, κλείνει κάθε καθεστώς εποπτείας και παρακολούθησης. Η χώρα επιστρέφει στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Αυτό είναι το αποτύπωμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση που ανέλαβε τη χώρα με ανοιχτές πληγές από την κρίση και επέλεξε έναν δρόμο σαφή: μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική υπευθυνότητα, και ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική. Τα αποτελέσματα δεν είναι τεχνοκρατικές διαπιστώσεις – είναι αποδείξεις.

Το 2025 η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για το 2026, διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα έφτασε το 1,7% του ΑΕΠ το 2025, επιτυγχάνοντας παράλληλα μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών. Το δημόσιο χρέος υποχωρεί με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη, από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 στο 134,4% που προβλέπεται για το 2027, μείωση σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων σε τρία μόλις χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης το έργο στον εκσυγχρονισμό: την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, τη μείωση του ΦΠΑ, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την υλοποίηση των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Δεν είναι αυτονόητα. Είναι αποτέλεσμα επιλογών που έγιναν με συνέπεια και πολιτική βούληση.

Ζούμε σε μια περίοδο που 10 κράτη-μέλη μπαίνουν σε καθεστώς εποπτείας για υπερβολικά ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται αντίθετα. Και αυτό έχει όνομα: είναι η πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της, με σταθερό βήμα, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες. Τα πλεονάσματα γίνονται καλύτεροι μισθοί. Οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Το χρέος αποδεσμεύει τις επόμενες γενιές. Η Ελλάδα ξέρει από πού ξεκίνησε. Και ξέρει πού πηγαίνει.»

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Team Πολ. Κρήτης
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