Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Επίσκοπος Μαζούνγκας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΖΟΥΝΓΚΑΣ κ. ΝΗΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

13 Οκτωβρίου 2025

Το πρωί της Δευτέρας, 13ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος υποδέχθηκε με χαρά, στο γραφείο του, τον Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Επίσκοπο Μαζούνγκας (Βόρειας Μαδαγασκάρης) κ. Νήφωνα (Δασκαλάκη), καταγόμενο από το Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον Θεοφιλέστατο για την πρόσφατη εκλογή του, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, στην ιεραποστολική Επισκοπή Μαζούνγκας, στη Βόρεια Μαδαγασκάρη, και του προσέφερε Ιερό Εγκόλπιο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στο πλαίσιο του ιεραποστολικού της έργου, θα ευρίσκεται πάντοτε συναρωγός και συνοδοιπόρος στη διακονία του.

Ο Θεοφιλέστατος ευχαρίστησε θερμά και ζήτησε τις ευχές και προσευχές του Σεβασμιωτάτου για την ευόδωση του αρχιερατικού έργου, το οποίο θα αναλάβει στην ιεραποστολή της Αφρικής.