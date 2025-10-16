ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Επίσκοπος Μαζούνγκας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΖΟΥΝΓΚΑΣ κ. ΝΗΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
13 Οκτωβρίου 2025

Το πρωί της Δευτέρας, 13ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος υποδέχθηκε με χαρά, στο γραφείο του, τον Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Επίσκοπο Μαζούνγκας (Βόρειας Μαδαγασκάρης) κ. Νήφωνα (Δασκαλάκη), καταγόμενο από το Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον Θεοφιλέστατο για την πρόσφατη εκλογή του, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, στην ιεραποστολική Επισκοπή Μαζούνγκας, στη Βόρεια Μαδαγασκάρη, και του προσέφερε Ιερό Εγκόλπιο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στο πλαίσιο του ιεραποστολικού της έργου, θα ευρίσκεται πάντοτε συναρωγός και συνοδοιπόρος στη διακονία του.

Ο Θεοφιλέστατος ευχαρίστησε θερμά και ζήτησε τις ευχές και προσευχές του Σεβασμιωτάτου για την ευόδωση του αρχιερατικού έργου, το οποίο θα αναλάβει στην ιεραποστολή της Αφρικής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο...

0
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο...

0
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγιασμός στις Σχολές Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο 17 – 18 Οκτωβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...

Αγιασμός στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 Οκτωβρίου 2025 Το απόγευμα της Παρασκευής,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST