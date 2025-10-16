ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
11-12 Οκτωβρίου 2025

Την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος, εξ αφορμής του Ιερού Μυστηρίου του Γάμου προσφιλών του προσώπων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, επισκέφθηκαν προσκυνηματικά τις γυναικείες Ιερές Μονές Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Κουμπέ πόλεως Ρεθύμνης και Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης.

Επίσης, το πρωί της Κυριακής, 12ης Οκτωβρίου 2025, οι δύο Αρχιερείς συλλειτούργησαν στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, όπου ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος με θερμούς λόγους καλωσόρισε και παρουσίασε στο εκκλησίασμα τον Σεβασμιώτατο άγιο Γλυφάδας, ο οποίος κήρυξε τον Θείο λόγο γλαφυρά και θεολογικά.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο οποίος προσήλθε στο Ρέθυμνο για την τέλεση Ιερού Μνημοσύνου και χαιρέτισε με λόγους καρδιακούς το εκκλησίασμα.

Τέλος, τη μεσημβρία της Κυριακής, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προσήλθε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, ο οποίος έλαβε μέρος στο Μυστήριο του Γάμου προσφιλών του πνευματικών τέκνων.

Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Επίσκοπος Μαζούνγκας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Αγιασμός στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου
Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο 17 – 18 Οκτωβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...

Αγιασμός στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 Οκτωβρίου 2025 Το απόγευμα της Παρασκευής,...

