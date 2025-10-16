ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Αγιασμός στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
10 Οκτωβρίου 2025

Το απόγευμα της Παρασκευής, 10ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, κατόπιν προσκλήσεως της διεύθυνσης, μετέβη στις εγκαταστάσεις του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου και τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων στο εκεί στεγαζόμενο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου.

Ο Σεβασμιώτατος χαιρέτισε με αγάπη όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ευχόμενος πάντοτε να αξιοποιούμε όλες τις καλές ευκαιρίες της ζωής μας για την προκοπή, την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
