Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο 17 – 18 Οκτωβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους Δήμους Γόρτυνας, Φαιστού, Γορτυνίας Αρκαδίας, το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

το Εργαστήριο Φύλου (Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο) του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ερευνητικό εργαστήριο επιχειρηματικής ευφυΐας – MaGBISE – του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.- ΜτΕ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη,

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και άλλους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς, διοργανώνει το Gortys Forum 2025, στις 17 και 18 Οκτωβρίου, στην Γόρτυνα (Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς).

Εμπνευσμένο από τον Κώδικα της Γόρτυνας, – τον αρχαιότερο σωζόμενο κώδικα νόμων στην Ευρώπη, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής νομικής σκέψης – το Gortys Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό διαλόγου για την δημοκρατία,

το κράτος δικαίου και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με την συμμετοχή προσωπικοτήτων που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην δημόσια ζωή ακαδημαϊκών, πολιτικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων και εστιάζει στην διαχρονική εξέλιξη των νομικών θεσμών, από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή, με έμφαση στην περιφερειακή διακυβέρνηση,

την καινοτομία, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των πολιτών. Στόχος του Forum είναι να δημιουργήσει έναν διαχρονικό χώρο διαλόγου, όπου η πολιτιστική κληρονομιά συναντά τις σύγχρονες προκλήσεις της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του Gortys Forum 2025, κορυφαίοι επιστήμονες και εκλεκτοί προσκεκλημένοι θα καταθέσουν ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς σχετικά με την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Δημοκρατία και τους Θεσμούς, την Κοινωνική Πολιτική και το Δίκαιο στην Περιφέρεια, την Σύγχρονη Νομική Πολιτική και τα Σύγχρονα Μοντέλα Ανάπτυξης, την Διαγενεακή Δικαιοσύνη, την Περιβαλλοντική Πολιτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι ομιλίες, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, ξεκινούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 09:30 (Προσέλευση – Εγγραφές από τις 09:00), ενώ η επίσημη έναρξη του Gortys Forum 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 18:00. Στο πλαίσιο της Ειδικής Ενότητας:

«Gortys Forum NextGen – Εμπνέοντας το Μέλλον – Εξερευνώντας το Σύμπαν με Διαστημόπλοια», ο Ακαδημαϊκός και Επικεφαλής Ερευνητής Voyager 1 & 2,

Σταμάτιος Μ. Κριμιζής, θα συνομιλήσει με την νέα γενιά για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Φαιστού (Μοίρες), την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 09:30 (Προσέλευση: 09:00 – 09:30).

Το Gortys Forum φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, αναδεικνύοντας την σημασία των θεσμών, της συμμετοχής και της πολιτιστικής ταυτότητας. Αποστολή του Forum: Να προάγει τον θεσμικό διάλογο για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις μεταρρυθμίσεις.

Να συνδέσει την πολιτιστική κληρονομιά με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ επιστημονικών, πολιτικών και κοινωνικών φορέων. Να προτείνει λύσεις και πολιτικές για την ενδυνάμωση των θεσμών, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Αγιασμός στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 Οκτωβρίου 2025 Το απόγευμα της Παρασκευής,...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 11-12...

