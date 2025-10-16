ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ… στην ανακαινισμένη αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Πατσίδων.Σάββατο 18 Οκτωβρίου ΠΑΜΕ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ………………………………………………………..
Σάββατο 18 Οκτωβρίου διασκεδάζουμε με τον Γιάννη Καράμαλη! Συμμετέχει η Μαρία Λουλακάκη. Ώρα Έναρξης 21.30.ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ! Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης! Και συνεχίζουμε………..

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο 17 – 18 Οκτωβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
