Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ… στην ανακαινισμένη αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Πατσίδων.Σάββατο 18 Οκτωβρίου ΠΑΜΕ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ………………………………………………………..

Σάββατο 18 Οκτωβρίου διασκεδάζουμε με τον Γιάννη Καράμαλη! Συμμετέχει η Μαρία Λουλακάκη. Ώρα Έναρξης 21.30.ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ! Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης! Και συνεχίζουμε………..