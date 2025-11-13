«Απογειώνονται» οι αεροπορικές θέσεις προς Ελλάδα το χειμώνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις φτάνει τις 6.326.734.
Έσπασαν το φράγμα των έξι εκατομμυρίων οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για το πεντάμηνο από τον Νοέμβριο έως και τον προσεχή Μάρτιο, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης και νέο ρεκόρ, που αντανακλά την ελκυστικότητα της χώρας μας αλλά και τη σταθερή διάθεση των ταξιδιωτών για μετακινήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις φτάνει τις 6.326.734, έναντι 5.661.270 θέσεων το αντίστοιχο διάστημα της περιόδου 2024/2025, σημειώνοντας άνοδο 11,8%.
Με εξαίρεση τον Δεκέμβριο, που εμφανίζει μονοψήφιο ποσοστό ανόδου (9,9%), όλοι οι υπόλοιποι μήνες καταγράφουν διψήφια αύξηση: ο Νοέμβριος 11,2%, ο Ιανουάριος 11%, ο Φεβρουάριος 11,7%, ενώ αποκορύφωμα αποτελεί ο Μάρτιος με άνοδο 14,8%.
Στην κορυφή των χωρών προέλευσης βρίσκονται η Γερμανία, με σχεδόν 900.000 θέσεις (+9,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 533.000 θέσεις (+4%) και η Ιταλία, με περισσότερες από 524.000 θέσεις (+5,4%). Ακολουθούν η Κύπρος (494.000 θέσεις) και η Τουρκία (394.000), ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος του Ισραήλ, με αύξηση 27,3% και συνολικά 382.000 προγραμματισμένες θέσεις.
Η Γαλλία καταγράφει επίσης διψήφιο ποσοστό ανόδου (+11%) με περίπου 268.000 θέσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την περιορισμένη παρουσία τους τον χειμώνα, παραμένουν ενεργές με 97.606 διαθέσιμες θέσεις, σημειώνοντας άνοδο 8,2%.
Ο ΔΑΑ κατέχει τη μερίδα του λέοντος
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος, με πάνω από 5,12 εκατομμύρια προσφερόμενες θέσεις (+10,5%), ενώ η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με 959.000 θέσεις και αύξηση άνω του 10%.
Εντυπωσιακά, ωστόσο, είναι τα ποσοστά ανόδου και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Ενδεικτικά, το Ηράκλειο καταγράφει αύξηση 76,3%, με τις διαθέσιμες θέσεις να ξεπερνούν τις 130.572 έναντι μόλις 74.055 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ξεχωρίζει επίσης η Σαντορίνη, με την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση (97,3%) και 7.523 θέσεις έναντι 3.813 πέρυσι, ενώ εντυπωσιακή είναι και η άνοδος του αεροδρομίου Καλαμάτας, με 11.504 διαθέσιμες θέσεις έναντι 6.915 το 2024, καταγράφοντας άνοδο 66,4%.
Ώθηση τον Νοέμβριο και… από τον Νόβακ Τζόκοβιτς
Η ανοδική τάση αποτυπώνεται ήδη από τον Νοέμβριο, με την τουριστική κίνηση να παραμένει ισχυρή και τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν τους φθινοπωρινούς ταξιδιώτες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, μήνα που ήδη είχε σημειώσει άνοδο 13,3% έναντι του 2023. Η διεθνής επιβατική κίνηση, που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνόλου, παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, ενώ αυξημένος είναι και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν εκτός συνόρων.
Σημαντική ώθηση στην τουριστική εικόνα της πρωτεύουσας έδωσαν και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα του μήνα, όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και το διεθνές τουρνουά τένις ATP και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Μόνο για τον Μαραθώνιο δηλώθηκαν 10.574 δρομείς από το εξωτερικό, αριθμός που ξεπερνά κάθε προηγούμενο και αποτυπώνει τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης. Ανοδική τάση, της τάξης του 5%, καταγράφουν και τα περιφερειακά αεροδρόμια για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
