Αποκλεισμένη η Γαύδος για 14η μέρα – Η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη μίλησε στα ΝΕΑ για την επάρκεια βασικών προμηθειών

Η Γαύδος παραμένει αποκλεισμένη για 14η συνεχόμενη ημέρα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν οδηγήσει σε αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από το νησί. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, ενώ η μεταφορά αγαθών έχει διακοπεί πλήρως.

Το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης συζητήθηκε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γαύδου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, με στόχο την εξεύρεση λύσης για την αποκατάσταση της επικοινωνίας του νησιού με την υπόλοιπη Κρήτη.

Η δήμαρχος, Λίλιαν Στεφανάκη, μιλώντας στα ΝΕΑ, τόνισε ότι πρόεδρος της ΑΝΕΝΔΥΚ δεσμεύτηκε για τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα μέχρι να ξεκινήσει η άγονη γραμμή. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σύντομα.

Παράλληλα, η κ. Στεφανάκη εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επάρκεια βασικών προμηθειών, όπως φάρμακα και καύσιμα: «Είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχουμε άμεσο πρόβλημα, παρόλα αυτά η κατάσταση είναι δύσκολη. Τα αποθέματα τελειώνουν σταδιακά. Προ ημερών ήρθε ένα ιδιωτικό φουσκωτό με κάποιες προμήθειες από τα Χανιά, από την Παλαιόχωρα, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε θα φτάσει ξανά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Όπως ανέφερε, ο καιρός παραμένει άσχημος και εκτιμάται ότι ενδέχεται να βελτιωθεί από την Τρίτη, επιτρέποντας την αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και τη μεταφορά αγαθών προς το νησί.

Η κατάσταση στη Γαύδο προκαλεί ανησυχία, καθώς η συνεχής απομόνωση επηρεάζει την καθημερινή ζωή των κατοίκων και την επάρκεια βασικών αγαθών.