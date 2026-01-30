ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου : Xειμερινά Δρομολόγια EXPRESS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Αλλάζουν στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου τα δρομολόγια EXPRESS που εκτελούνται από το καλοκαίρι του 2025 από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου στις υπεραστικές γραμμές Χανίων – Ηρακλείου και αντίστροφα.

Με βάση το νέο προγραμματισμό των δύο υπεραστικών ΚΤΕΛ της Κρήτης τα νέα τροποποιημένα δρομολόγια express θα ισχύουν από τις 6 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ την 1η Απριλίου 2026 και έπειτα θα επανέλθουν τα τέσσερα καθημερινά δρομολόγια express στη γραμμή Χανιά – Ηράκλειο και Ηράκλειο – Χανιά.

Αφετηρία και κατάληξη παραμένουν οι κεντρικοί Σταθμοί των ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ηράκλειο, ενώ το ταξίδι από τη μία πόλη στην άλλη (και αντίστροφα) είναι διάρκειας περίπου δύο ωρών χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Βασική επιδίωξη της εν λόγω υπηρεσίας των ΚΤΕΛ Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης είναι οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν και στη διάρκεια του χειμώνα από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο, να αφήσουν τα Ι.Χ. τους και να μετακινηθούν χωρίς ταλαιπωρία, οικονομικότερα με άνεση και ασφάλεια με τα σύγχρονα λεωφορεία των δύο ΚΤΕΛ.

Οι ώρες των χειμερινών δρομολογίων express

• Κάθε Παρασκευή

• Χανιά – Ηράκλειο: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30

• Ηράκλειο – Χανιά: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30

• Κάθε Κυριακή

• Χανιά – Ηράκλειο: 15:30, 18:30

• Ηράκλειο – Χανιά: 15:30, 18:30

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.