Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου : Xειμερινά Δρομολόγια EXPRESS

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Αλλάζουν στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου τα δρομολόγια EXPRESS που εκτελούνται από το καλοκαίρι του 2025 από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου στις υπεραστικές γραμμές Χανίων – Ηρακλείου και αντίστροφα.

Με βάση το νέο προγραμματισμό των δύο υπεραστικών ΚΤΕΛ της Κρήτης τα νέα τροποποιημένα δρομολόγια express θα ισχύουν από τις 6 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ την 1η Απριλίου 2026 και έπειτα θα επανέλθουν τα τέσσερα καθημερινά δρομολόγια express στη γραμμή Χανιά – Ηράκλειο και Ηράκλειο – Χανιά.

Αφετηρία και κατάληξη παραμένουν οι κεντρικοί Σταθμοί των ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ηράκλειο, ενώ το ταξίδι από τη μία πόλη στην άλλη (και αντίστροφα) είναι διάρκειας περίπου δύο ωρών χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Βασική επιδίωξη της εν λόγω υπηρεσίας των ΚΤΕΛ Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης είναι οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν και στη διάρκεια του χειμώνα από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο, να αφήσουν τα Ι.Χ. τους και να μετακινηθούν χωρίς ταλαιπωρία, οικονομικότερα με άνεση και ασφάλεια με τα σύγχρονα λεωφορεία των δύο ΚΤΕΛ.

Οι ώρες των χειμερινών δρομολογίων express
• Κάθε Παρασκευή
• Χανιά – Ηράκλειο: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30
• Ηράκλειο – Χανιά: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30

• Κάθε Κυριακή
• Χανιά – Ηράκλειο: 15:30, 18:30
• Ηράκλειο – Χανιά: 15:30, 18:30
Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χρίστος Δήμας: Υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια...

0
Η Συμφωνία ανάθεσης Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα...

Ηράκλειο:Λήγει στις 6/2 η Δωρεάν δήλωση συμμετοχής...

0
14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία...

Χρίστος Δήμας: Υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια...

0
Η Συμφωνία ανάθεσης Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα...

Ηράκλειο:Λήγει στις 6/2 η Δωρεάν δήλωση συμμετοχής...

0
14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αποκλεισμένη η Γαύδος για 14η μέρα – Η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη μίλησε στα ΝΕΑ για την επάρκεια βασικών προμηθειών
Επόμενο άρθρο
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Κρήτη αλλάζει και θωρακίζεται με έργα υποδομής – Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST