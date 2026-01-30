Κυρ. Μητσοτάκης: Η Κρήτη αλλάζει και θωρακίζεται με έργα υποδομής – Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, τονίζοντας πως θα είναι το πιο σύγχρονο στη Μεσόγειο και θα λειτουργήσει εντός χρονοδιαγράμματος, μέχρι το 2028.

Στην επίσκεψη πραγματοποιήθηκε η υπογραφή σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, τοπικών αρχών και εκπροσώπων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Κρήτη αναπτύσσεται γρήγορα, λύνει παλαιά ζητήματα και αποκτά νέα έργα υποδομής που θα ενισχύσουν σημαντικά την ανάπτυξη και τη δυναμική της, όπως και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κρήτη. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της χώρας, τονίζοντας ότι «θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά και τη σημερινή υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το αεροδρόμιο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, έως το 2028.

Ο κ. Μητσοτάκης συνοδευόταν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς και τοπικούς βουλευτές και στελέχη της αυτοδιοίκησης και της Νέας Δημοκρατίας. Παρέστη επίσης στην υπογραφή της σύμβασης για τα συστήματα αεροναυτιλίας, παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο κ. Δήμας, ο εκτελών χρέη διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς και ο γενικός διευθυντής της ΔΑΗΚ Α.Ε. Νίκος Αναστασίου. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση των αερομεταφορών και την ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής του νησιού.

«Η Κρήτη αλλάζει»

«Η Κρήτη αλλάζει, η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα λύνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πλέον με έργα υποδομής τα οποία θα της δώσουν μία πρωτοφανή ανάπτυξη και δυναμική», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Όπως υπογράμμισε, αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση «που λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και προικίζουμε την Κρήτη με σημαντικά έργα υποδομής που τόσο χρειαζόταν», κάνοντας αναφορά και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Για το νέο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα εξυπηρετεί υπερδιπλάσιες πτήσεις σε σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Επεσήμανε επίσης ότι η αξιοποίηση της έκτασης του υπάρχοντος αεροδρομίου θα αποτελέσει πρόσθετο όφελος για την πόλη του Ηρακλείου.

Το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι οι εργασίες στο εργοτάξιο έχουν φτάσει στο 67% της ολοκλήρωσής τους. Τόνισε πως το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει εντός του 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται, στις 15:45 ώρα Ελλάδας, συνάντηση στο Ζάγκρεμπ με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.