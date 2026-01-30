Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συγχαρητήρια Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και Κυδωνίας και Αποκορώνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την εκλογή των νέων Μητροπολιτών Κρήτης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:
«Με αισθήματα βαθιάς χαράς και σεβασμού, εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς τον νέο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Σεβασμιώτατο κ. Ιωακείμ Καρανδινό, για την εκλογή του από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης.

Η ανάληψη του υψηλού αυτού ποιμαντικού αξιώματος αποτελεί αναγνώριση της πνευματικής του πορείας, του ήθους και της πολυετούς διακονίας του στην Εκκλησία. Είμαι βέβαιη ότι με σύνεση, αγάπη και αφοσίωση θα υπηρετήσει το ποίμνιο της ιστορικής Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, συνεχίζοντας την παράδοση προσφοράς και πνευματικής καθοδήγησης του τόπου μας.

Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Σεβασμιώτατο κ. Τίτο Ταμπακάκη, ευχόμενη καλή και καρποφόρα αρχιερατική διακονία, προς όφελος της τοπικής Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Εύχομαι και στους δύο Σεβασμιωτάτους υγεία, δύναμη και φώτιση στο δύσκολο και υψηλό έργο που αναλαμβάνουν, με γνώμονα την ενότητα, την αλληλεγγύη και την πνευματική πρόοδο του λαού μας».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χρίστος Δήμας: Υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια...

0
Η Συμφωνία ανάθεσης Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα...

Ηράκλειο:Λήγει στις 6/2 η Δωρεάν δήλωση συμμετοχής...

0
14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία...

Χρίστος Δήμας: Υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια...

0
Η Συμφωνία ανάθεσης Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα...

Ηράκλειο:Λήγει στις 6/2 η Δωρεάν δήλωση συμμετοχής...

0
14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Κρήτη αλλάζει και θωρακίζεται με έργα υποδομής – Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι ο Αλέξης Καλοκαιρινός
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χρίστος Δήμας: Υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Συμφωνία ανάθεσης Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα...

Ηράκλειο:Λήγει στις 6/2 η Δωρεάν δήλωση συμμετοχής στο 14ο Παγκρήτιο Forum

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία...

Στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι ο Αλέξης Καλοκαιρινός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών...

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Κρήτη αλλάζει και θωρακίζεται με έργα υποδομής – Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του νέου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST