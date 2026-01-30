Συγχαρητήρια Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και Κυδωνίας και Αποκορώνου

Με αφορμή την εκλογή των νέων Μητροπολιτών Κρήτης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Με αισθήματα βαθιάς χαράς και σεβασμού, εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς τον νέο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Σεβασμιώτατο κ. Ιωακείμ Καρανδινό, για την εκλογή του από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης.

Η ανάληψη του υψηλού αυτού ποιμαντικού αξιώματος αποτελεί αναγνώριση της πνευματικής του πορείας, του ήθους και της πολυετούς διακονίας του στην Εκκλησία. Είμαι βέβαιη ότι με σύνεση, αγάπη και αφοσίωση θα υπηρετήσει το ποίμνιο της ιστορικής Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, συνεχίζοντας την παράδοση προσφοράς και πνευματικής καθοδήγησης του τόπου μας.

Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Σεβασμιώτατο κ. Τίτο Ταμπακάκη, ευχόμενη καλή και καρποφόρα αρχιερατική διακονία, προς όφελος της τοπικής Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Εύχομαι και στους δύο Σεβασμιωτάτους υγεία, δύναμη και φώτιση στο δύσκολο και υψηλό έργο που αναλαμβάνουν, με γνώμονα την ενότητα, την αλληλεγγύη και την πνευματική πρόοδο του λαού μας».