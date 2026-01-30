Αναζήτηση
Στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι ο Αλέξης Καλοκαιρινός

Επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»

Στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 30/1 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του διαγωνισμού των νέων συστημάτων αεροναυτιλίας, η οποία έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων και αρχών.

Στο περιθώριο της υπογραφής της σύμβασης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνομίλησε ξανά με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν πολύ σύντομα για τα συμπληρωματικά έργα του ΒΟΑΚ στο τμήμα της λεγόμενης «παράκαμψης του Ηρακλείου» («μη παράκαμψης», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος). Όπως συμφωνήθηκε με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Αθήνα, ώστε να δρομολογηθούν οι σχετικές εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους σχεδιασμούς και τον οδικό χάρτη που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, από τη στιγμή που υπογράφεται η παραχώρηση του ΒΟΑΚ(σήμερα το απόγευμα στα Χανιά) δεν υπάρχει κάτι άλλο που να εκκρεμεί ή να αναμένεται, ώστε να δοθεί η εντολή στον παραχωρησιούχο για την εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης με αντικείμενο τα έργα στα οποία έχουν συμφωνήσει ο Δήμος Ηρακλείου (καθώς και ο Δήμος Μαλεβιζίου) με το Υπουργείο Υποδομών.

Η μελέτη αυτή θα καταλήξει σε συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θα ενταχθεί ως τροποποίηση στην Απόφαση Ένταξης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και στη βάση αυτή θα πραγματοποιηθούν τα συμπληρωματικά έργα που διεκδικεί το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, τα οποία θα ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων κατασκευής του ΒΟΑΚ.

