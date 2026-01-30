Αναζήτηση
Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, τιμά τα φωτεινά πρόσωπα που συνέδεσαν όσο λίγοι την Παιδεία με την πίστη και το ορθόδοξο ήθος.

Οι Τρεις Ιεράρχες πορεύτηκαν με ακλόνητη πίστη στον Χριστό και φρόνημα ασκητικό, προσφέροντας ένα διαχρονικό πρότυπο ζωής και διδασκαλίας. Με το έργο τους απέδειξαν ότι η αληθινή γνώση δεν αποκόπτεται από τις αξίες, αλλά αντλεί δύναμη από την πνευματικότητα, την ταπείνωση και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Σε μια εποχή σύνθετων προκλήσεων, το παράδειγμά τους παραμένει επίκαιρο και ουσιαστικό, υπενθυμίζοντάς μας ότι η Παιδεία οφείλει να καλλιεργεί όχι μόνο τις γνώσεις αλλά το πνεύμα και τον χαρακτήρα.

Με την ευκαιρία της σημερινής εορτής, εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του Δήμου μας, με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα στο σπουδαίο έργο τους. Είμαστε κοντά τους ως Δήμος στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Χρόνια πολλά!
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Μανώλης Μενεγάκης

politika-kritis-ad

