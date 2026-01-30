Συγκινητική δωρεά από τη Νέλλη Βαρβεράκη στο Δήμο Ηρακλείου και τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Δωρίζει τη συλλογή-αρχείο της κορυφαίας γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη για την προτομή του Σεφέρη

Στον Δήμο Ηρακλείου και την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη δωρίζει η γνωστή συμβολαιογράφος Νέλλη Βαρβεράκη τη συλλογή-αρχείο στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία της προτομής του ποιητή Γιώργου Σεφέρη από την κορυφαία γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Το αρχείο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων βιβλία, φωτογραφίες, προσχέδια, αφίσες και προτομή κεφαλής του Γιώργου Σεφέρη παρέλαβε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και η Προϊσταμένη της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στεφανία Τερζάκη.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς την Νέλλη Βαρβεράκη για την συγκινητική αυτή δωρεά. Όπως δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη: «Είναι πολύ σημαντική η δωρεά της κ. Νέλλης Βαρβεράκη στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και την ευχαριστούμε θερμά».

Υπενθυμίζεται ότι η Νέλλη Βαρβεράκη προχωρά επίσης σε μια σπουδαία δωρεά ακινήτου 4.300 τ.μ. προς το Δήμο Ηρακλείου με στόχο την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος, για την οποία συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα του αρχείου :

Α. Μικρός Φάκελος

1. Βιβλίο με τίτλο, «Γιώργος Σεφέρης, 45 χρόνια μετά το Νόμπελ», Ελευθεροτυπία.

2. Βιβλίο με τίτλο «Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη και η κριτική μου», του Τίμου Μαλάνου, Πρόσπερος, 1982. [Φέρει αφιέρωση στην Ασπασία Παπαδοπεράκη.]

3. Διαφάνεια που εσωκλείει: α. Επιστολή Ασπασίας Παπαδοπεράκη [9/2001], β. Ομιλία – παρουσίαση μεταλλίου για τον Δ. Μητρόπουλο της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

4. Ταμπλό α΄ με 3 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.

5. Ταμπλό β΄ με 2 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.

6. Ταμπλό γ΄ με 5 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη.

7. Ταμπλό δ΄ με 5 φωτογραφίες του Γ. Σεφέρη. [Σημειώσεις Ασπασίας Παπαδοπεράκη πάνω στις 2 φωτογραφίες.]

Β. Μεγάλος Φάκελος

1. Επτά προσχέδια του αναγλύφου του Σεφέρη, καθώς και της αφίσας για τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Σεφέρη στη Β.Δ.Β. τον Μάιο του 1987.

2. Μία αφίσα για τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Γιώργου & Σεφέρη, επιμελημένης από την Ασπασία Παπαδοπεράκη.

3. Φωτοτυπημένο αντίγραφο αφίσας για τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Γιώργου & Μαρώς Σεφέρη, επιμελημένης από την Ασπασία Παπαδοπεράκη.

4. Αφίσα, σχεδιασμένη από την Ασπασία Παπαδοπεράκη, για το Β΄ Συμπόσιο Γιώργου Σεφέρη, αφιερωμένο στη μνήμη του Γ.Π. Σαββίδη, διοργανωμένο από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

5. Προσχέδιο τελικής αφίσας, σχεδιασμένης από την Ασπασία Παπαδοπεράκη, για το Β΄ Συμπόσιο Γιώργου Σεφέρη, αφιερωμένο στη μνήμη του Γ.Π. Σαββίδη. Η συγκεκριμένη αφίσα τυπώθηκε σε 100 αντίτυπα και μοιράστηκε κατά τη διάρκεια του Συμποσίου.

Γ. Προτομή κεφαλής Γιώργου Σεφέρη, εφαπτομένης σε διάφανη, από πλεξιγκλάς επιφάνεια.