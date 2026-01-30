Συλλήψεις για όπλα και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας όπλων

Συνελήφθη χθες (29.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Σφακίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες (29.01.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) σιδερογροθιά, (1) θήκη πιστολιού, (7) φυσίγγια και (158) κάλυκες.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη αλλοδαπού για κλοπή

Συνελήφθη χθες (29.01.2026) το μεσημέρι στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 19χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, ο 19χρονος αφαίρεσε από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τσαντάκι εργαζόμενου οδηγού, το οποίο περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα και κινητό τηλέφωνο.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα ο 19χρονος και στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Επιπλέον βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο η προέλευση του οποίου διερευνάται.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύλληψη ημεδαπού για νομοθεσία περί όπλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας

Συνελήφθη χθες (29.01.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 31χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για νομοθεσία περί όπλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 31χρονο ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε (1) ηλεκτρική συσκευή ταχείας εκκενώσεως (τέϊζερ), ενώ σε έλεγχο προς ανίχνευση αλκοόλης που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου με ηλεκτρονική συσκευή, βρέθηκε να τελεί υπό την επήρεια μέθης άνω του επιτρεπόμενου ορίου και συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.