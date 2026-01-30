Υποτροφία Κολλεγίου Αθηνών σε μαθητή από Κρήτη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026, 09.00-13.00, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α’ Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Σχολείου στην Κάντζα (Μποδοσάκειο Διδακτήριο, Κάντζα 153 51).

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών μέχρι και την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026 (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό 154 52, T: 210-6798138, 210-6741349, E: adm_off@athenscollege.edu.gr ).

Από την ίδρυσή του το 1925, το Κολλέγιο Αθηνών παρέχει οικονομική βοήθεια σε άξιους μαθητές, των οποίων οι οικογένειες έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής-κοινωνικής φιλοσοφίας του Σχολείου και θεμελιώδες στοιχείο της «ξεχωριστής» φυσιογνωμίας του. Για το σχολικό έτος 2025-2026 το Κολλέγιο έχει ήδη διαθέσει πάνω από 3.800.000€ για υποτροφίες.

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027 το Κολλέγιο θα προσφέρει:

• τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής οικονομικής στήριξης στους δεκαπέντε (15) πρώτους μαθητές που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στην Α’ Λυκείου, με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

• πέντε (5) Υποτροφίες Αριστείας σε μαθητές που θα αριστεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Εκτός από τις προαναφερθείσες Υποτροφίες, το Κολλέγιο προσφέρει μία Περιφερειακή Υποτροφία ειδικά για υποψήφιο που φοιτά σε σχολική μονάδα της Κρήτης, με κριτήρια τη διάκρισή του στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α’ Λυκείου και την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του.

Όλες, ανεξαιρέτως, οι Υποτροφίες θα συνεχίσουν να παρέχονται στους μαθητές για τρία (3) χρόνια, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων αυτές χορηγήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποτροφιών (Τ: 210-6798135, 210-6798100 εσωτ. 4775, E: scholarships@athenscollege.edu.gr).