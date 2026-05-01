ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Εργατική Πρωτομαγιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η σημερινή μέρα συνιστά υπόμνηση των ιστορικών κατακτήσεων των εργαζομένων και ταυτόχρονα ενδυνάμωση του οράματός για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό τονίζει στο μήνυμα του για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Αναλυτικά στο μήνυμα του ο Περιφερειάρχης αναφέρει:

«Η Εργατική Πρωτομαγιά μας θυμίζει ότι η κοινωνική πρόοδος δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα διαρκών και σκληρών αγώνων των εργαζομένων. Η ιστορική μνήμη των διεκδικήσεων του κινήματος αποτελεί για εμάς την πυξίδα για το αύριο.

Καθώς η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οφείλουμε να εγγυηθούμε ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Η διασφάλιση της ποιότητας στην εργασία, η ενίσχυση της απασχόλησης και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες για κάθε κοινωνικό χώρο που ευαγγελίζεται την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Η σημερινή μέρα συνιστά υπόμνηση των ιστορικών κατακτήσεων των εργαζομένων και ταυτόχρονα ενδυνάμωση του οράματός μας για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Καλή Πρωτομαγιά σε όλες και όλους!».

