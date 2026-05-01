Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πεζοπορικές διαδρομές “Asterousia Trails” στον Δήμο Γόρτυνας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Γόρτυνας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των πεζοπορικών διαδρομών “Asterousia Trails”, του δικτύου μονοπατιών των Αστερουσίων.
Το έργο αφορά στην δημιουργία και ανάδειξη ενός δικτύου 11 πεζοπορικών διαδρομών στα Αστερούσια, με παρεμβάσεις σήμανσης, χαρτογράφησης και δράσεις προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών, με στόχο την προστασία της φύσης, την ενίσχυση του φυσιολατρικού τουρισμού και την ήπια ανάπτυξη της περιοχής.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασημίου (ΚΕΠ), την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στις 19:00, με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής των Αστερουσίων.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης:
 Χαιρετισμοί εκπροσώπων Δήμου Γόρτυνας και ΤΕΔΑ (Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων)
 Παρουσίαση του έργου, Χρύσα Παγκάλου, Περιβαλλοντολόγος, MSc, MEd, PhD, Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΜ Α.Ε.
 Παρουσίαση πεζοπορικών διαδρομών, Γιώργης Πετράκης, Αρχιτέκτονας – Χωροτάκτης
 Ελεύθερη συζήτηση
Είσοδος Ελεύθερη

Έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190260).
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περισσότερες πληροφορίες:
🌐 https://asterousiatrails.com/
📧 asterousiatrails@gmail.com
📍 Facebook: @ Asterousia Trails
Instagram: asterousiatrails

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Με κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε η Εργατική Πρωτομαγιά...

0
Την Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα σύμβολο αγώνων και κατακτήσεων, ημέρα...

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ....

0
Κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου...
Προηγούμενο άρθρο
Sea Turtle Beach Walk στην Κρήτη: Μια μοναδική οικο-τουριστική εμπειρία από τον ΑΡΧΕΛΩΝ
Επόμενο άρθρο
Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Εργατική Πρωτομαγιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST