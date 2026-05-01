Πεζοπορικές διαδρομές “Asterousia Trails” στον Δήμο Γόρτυνας

Ο Δήμος Γόρτυνας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των πεζοπορικών διαδρομών “Asterousia Trails”, του δικτύου μονοπατιών των Αστερουσίων.

Το έργο αφορά στην δημιουργία και ανάδειξη ενός δικτύου 11 πεζοπορικών διαδρομών στα Αστερούσια, με παρεμβάσεις σήμανσης, χαρτογράφησης και δράσεις προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών, με στόχο την προστασία της φύσης, την ενίσχυση του φυσιολατρικού τουρισμού και την ήπια ανάπτυξη της περιοχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασημίου (ΚΕΠ), την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στις 19:00, με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής των Αστερουσίων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

 Χαιρετισμοί εκπροσώπων Δήμου Γόρτυνας και ΤΕΔΑ (Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων)

 Παρουσίαση του έργου, Χρύσα Παγκάλου, Περιβαλλοντολόγος, MSc, MEd, PhD, Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΜ Α.Ε.

 Παρουσίαση πεζοπορικών διαδρομών, Γιώργης Πετράκης, Αρχιτέκτονας – Χωροτάκτης

 Ελεύθερη συζήτηση

Είσοδος Ελεύθερη

Έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190260).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περισσότερες πληροφορίες:

🌐 https://asterousiatrails.com/

📧 asterousiatrails@gmail.com

📍 Facebook: @ Asterousia Trails

Instagram: asterousiatrails