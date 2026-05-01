Sea Turtle Beach Walk στην Κρήτη: Μια μοναδική οικο-τουριστική εμπειρία από τον ΑΡΧΕΛΩΝ

Κάθε καλοκαίρι, οι ακτές της Κρήτης φιλοξενούν έναν από τους πιο εμβληματικούς επισκέπτες της Μεσογείου: τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα, η οποία επιστρέφει για να φωλιάσει και να συνεχίσει τον κύκλο ζωής της.

Η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ, με πολυετή δράση στην προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα από το 1983, συνεχίζει και φέτος το έργο της στις παραλίες ωοτοκίας των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Κόλπου Μεσσαράς, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στο Sea Turtle Beach Walk, μια βιωματική περιβαλλοντική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Μια εμπειρία γνωριμίας με τη φύση και την προστασία της

Το Sea Turtle Beach Walk αποτελεί μια οργανωμένη περιβαλλοντική δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον της θαλάσσιας χελώνας. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να:

– παρατηρήσουν ίχνη και φωλιές θαλάσσιων χελωνών,

– ενημερωθούν για τον κύκλο ζωής και τη βιολογία της Καρέττα,

– κατανοήσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το είδος,

– γνωρίσουν τις δράσεις προστασίας που υλοποιεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους εθελοντές και ερευνητές του οργανισμού, προσφέροντας μια αυθεντική και εκπαιδευτική εμπειρία επαφής με το παράκτιο οικοσύστημα της Κρήτης.

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στις παραλίες τα πρωινά και τα απογεύματα (08:00 και 19:00), διαρκεί 45’, είναι ιδανική για οικογένειες με παιδιά (4+ ετών) και προσφέρεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η συμμετοχή περιλαμβάνει online κράτηση και δωρεά, η οποία υποστηρίζει άμεσα το έργο προστασίας του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας.

– Ρέθυμνο: ξεναγήσεις από 6 Μαΐου

– Χανιά: ξεναγήσεις από 15 Μαΐου

– Καλαμάκι (Κόλπος Μεσσαράς): ξεναγήσεις από 10 Ιουνίου

Η συμμετοχή περιλαμβάνει online κράτηση και δωρεά (50€ για 2 ενήλικες και 4 παιδιά), η οποία υποστηρίζει άμεσα το έργο προστασίας του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας. Απαραίτητη η κράτηση στο www.archelon.gr/support-us/beach-walk