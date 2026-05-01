Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Sea Turtle Beach Walk στην Κρήτη: Μια μοναδική οικο-τουριστική εμπειρία από τον ΑΡΧΕΛΩΝ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κάθε καλοκαίρι, οι ακτές της Κρήτης φιλοξενούν έναν από τους πιο εμβληματικούς επισκέπτες της Μεσογείου: τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα, η οποία επιστρέφει για να φωλιάσει και να συνεχίσει τον κύκλο ζωής της.

Η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ, με πολυετή δράση στην προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα από το 1983, συνεχίζει και φέτος το έργο της στις παραλίες ωοτοκίας των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Κόλπου Μεσσαράς, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στο Sea Turtle Beach Walk, μια βιωματική περιβαλλοντική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Μια εμπειρία γνωριμίας με τη φύση και την προστασία της

Το Sea Turtle Beach Walk αποτελεί μια οργανωμένη περιβαλλοντική δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον της θαλάσσιας χελώνας. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να:
– παρατηρήσουν ίχνη και φωλιές θαλάσσιων χελωνών,

– ενημερωθούν για τον κύκλο ζωής και τη βιολογία της Καρέττα,
– κατανοήσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το είδος,

– γνωρίσουν τις δράσεις προστασίας που υλοποιεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους εθελοντές και ερευνητές του οργανισμού, προσφέροντας μια αυθεντική και εκπαιδευτική εμπειρία επαφής με το παράκτιο οικοσύστημα της Κρήτης.

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στις παραλίες τα πρωινά και τα απογεύματα (08:00 και 19:00), διαρκεί 45’, είναι ιδανική για οικογένειες με παιδιά (4+ ετών) και προσφέρεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η συμμετοχή περιλαμβάνει online κράτηση και δωρεά, η οποία υποστηρίζει άμεσα το έργο προστασίας του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας.

– Ρέθυμνο: ξεναγήσεις από 6 Μαΐου
– Χανιά: ξεναγήσεις από 15 Μαΐου
– Καλαμάκι (Κόλπος Μεσσαράς): ξεναγήσεις από 10 Ιουνίου
Κάνε κράτηση τώρα!
Η συμμετοχή περιλαμβάνει online κράτηση και δωρεά (50€ για 2 ενήλικες και 4 παιδιά), η οποία υποστηρίζει άμεσα το έργο προστασίας του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας. Απαραίτητη η κράτηση στο www.archelon.gr/support-us/beach-walk

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Με κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε η Εργατική Πρωτομαγιά...

0
Την Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα σύμβολο αγώνων και κατακτήσεων, ημέρα...

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ....

0
Κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου...

0
0
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανάδειξη Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Πεζοπορικές διαδρομές “Asterousia Trails” στον Δήμο Γόρτυνας
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μαγιάτικο στεφάνι: Ο συμβολισμός, οι αρχαίες ρίζες και τα έθιμα της ελληνικής υπαίθρου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, η Ελλάδα γιορτάζει...

Με κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε η Εργατική Πρωτομαγιά από την ΚΟ Ηρακλείου του ΚΚΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα σύμβολο αγώνων και κατακτήσεων, ημέρα...

Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944: Σαν σήμερα η εκτέλεση 200 Ελλήνων στην Καισαριανή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Πρωτομαγιά του 1944, οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν στο...

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στη Φουρνή Μεραμβέλλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST