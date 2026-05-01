Ανάδειξη Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, τα εσωτερικά μέλη που εκλέχθηκαν, κατά σειρά κατάταξης, είναι τα εξής:

1. Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2. Γουρνής Δημήτριος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
3. Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

4. Κονσολάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
5. Γυφτάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
6. Χρηστίδης Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική, ηλεκτρονική ψηφοφορία με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

