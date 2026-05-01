Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στη Φουρνή Μεραμβέλλου

Κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μεταβαίνει, κατά το διήμερο Πέμπτης, 30ής Απριλίου, και Παρασκευής, 1ης Μαΐου 2026, στη Φουρνή Μεραμβέλλου για τον επίσημο εορτασμό της συμπληρώσεως 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση της Αγίας Νεομάρτυρος Μαρίας της Μεθυμοπούλας, καταγομένης από τη Φουρνή.

Κατά τον εορτασμό αυτό, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος κομίζει, προς ευλογία και αγιασμό των πιστών, αποτμήματα εκ των Ιερών Λειψάνων των εν Ρεθύμνη Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Γεωργίου, Αγγελή, Μανουήλ και Νικολάου, τα οποία φυλάσσονται στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων.

Τον Σεβασμιώτατο, στην ιεραποδημία αυτή, συνοδεύουν οι Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες Ιωάννης Κουφουδάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων, και Θεολόγος Παπαλεβυζάκης, Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου