Με κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε η Εργατική Πρωτομαγιά από την ΚΟ Ηρακλείου του ΚΚΕ

Την Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα σύμβολο αγώνων και κατακτήσεων, ημέρα που οι 200 κομμουνιστές της Καισαριανής πέρασαν στην αθανασία, τίμησαν η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ και οι Τομεακές Οργανώσεις της Ηρακλείου της ΚΝΕ.

Αντιπροσωπεία του Κόμματος και της ΚΝΕ με επικεφαλής τον Σάββα Βασιλειάδη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τίμησε τους νεκρούς της εργατικής τάξης με κατάθεση στεφανιών στην οδό Ρούσου Χούρδου, στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Στρατής Περγαλίδης, στέλεχος του ΚΚΕ και πρόεδρος του ΕΚΗ, μετά από φρικτά βασανιστήρια στα μπουντρούμια της ασφάλειας, τον Ιούνιο του 1947.

Εκ μέρους του Κόμματος, κατάθεση στεφάνων έκανε ο Γιάννης Χριστοφοράκης, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου ενώ εκ μέρους της ΚΝΕ κατάθεση έκανε ο Κώστας Μάρτης, μέλος του Γραφείου Περιοχής της ΚΝΕ.