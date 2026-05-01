Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Με κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε η Εργατική Πρωτομαγιά από την ΚΟ Ηρακλείου του ΚΚΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα σύμβολο αγώνων και κατακτήσεων, ημέρα που οι 200 κομμουνιστές της Καισαριανής πέρασαν στην αθανασία, τίμησαν η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ και οι Τομεακές Οργανώσεις της Ηρακλείου της ΚΝΕ.

Αντιπροσωπεία του Κόμματος και της ΚΝΕ με επικεφαλής τον Σάββα Βασιλειάδη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τίμησε τους νεκρούς της εργατικής τάξης με κατάθεση στεφανιών στην οδό Ρούσου Χούρδου, στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Στρατής Περγαλίδης, στέλεχος του ΚΚΕ και πρόεδρος του ΕΚΗ, μετά από φρικτά βασανιστήρια στα μπουντρούμια της ασφάλειας, τον Ιούνιο του 1947.

Εκ μέρους του Κόμματος, κατάθεση στεφάνων έκανε ο Γιάννης Χριστοφοράκης, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου ενώ εκ μέρους της ΚΝΕ κατάθεση έκανε ο Κώστας Μάρτης, μέλος του Γραφείου Περιοχής της ΚΝΕ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στη Φουρνή Μεραμβέλλου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST