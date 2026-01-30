ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά σε διαγωνισμό για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας στο «Καστέλι» – Ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του τμήματος Ηράκλειο – Χανιά στον ΒΟΑΚ

Σε νέα πίστα παιρνούν τα δύο μεγαλύτερα έργα υποδομών που κατασκευάζονται σήμερα στην Ελλάδα και τις συμβάσεις παραχώρησης να έχει αναλάβει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πρόκειται για τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι και το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με τις εργασίες να εκτελεί η ΤΕΡΝΑ εταιρεία μέλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα δύο έργα έρχονται να αλλάξουν τόσο την εικόνα της Ελλάδας αλλά και να αναβαθμίσουν το ρόλο της Κρήτης γεωπολιτικά και οικονομικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή οι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων αναμένεται να αποκομίσουν σημαντικές υπεραξίες. Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε υποδομές παραχώρησης δημιουργεί σταθερές ροές εσόδων για την εταιρεία, ενώ όπως επισημαίνουν χρηματοικονομικοί οίκοι και χρηματιστηριακές αναλύσεις η μετοχή της εισηγμένη παραμένει υποτιμημένη από την αγορά καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη παραχωρήσεις όπως η Εγνατία Οδός αλλά και το αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργασίες στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) σημειώνουν πρόοδο άνω του 65% και αναμένεται να ολοκληρωθούν κατασκευαστικά στο τέλος του 2026 με αρχές του 2027. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το Αεροδρόμιο στο Καστέλι απαρτίζεται από το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό κολοσσό GMR (21,64%) και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 625 εκατ. ευρώ.

Το εργοτάξιο επρόκειτο να επισκεφθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το ορόσημο που πιάνει σήμερα το μεγάλο έργο είναι η υπογραφή συμφωνίας, όπως έχει προαναγγελθεί από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, για τη δυνατότητα διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού από την κοινοπραξία του ΔΑΗΚ που θα αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας που θα επανδρώσει… το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης.

Το «Καστέλι» εκτείνεται σε 93.000 τ.μ. και όταν ολοκληρωθεί θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα και ένα από τα πλέον σύγχρονα της Μεσογείου. Αναμένεται να εξυπηρετεί σε αρχική φάση 9,5 με 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως με δυνατότητα επέκτασης ακόμη και στα 15 με 20 εκατομμύρια επιβάτες.

Ο ΔΑΗΚ θα αντικαταστήσει το σημερινό «Ν. Καζαντζάκης» και οι υποδομές του περιλαμβάνουν το νέο αεροδιάδρομο μήκους 3.200 μέτρων, ο οποίος θα υποδέχεται αεροσκάφη τύπου Β747 και Α330, ενώ το νέο αεροδρόμιο θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα με σύστημα MARS (Multiple Apron Ramp System) και δύο γέφυρες επιβίβασης επιβατών, για μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πυλών επιβίβασης / αποβίβασης.

Έτσι, μπορεί να υποδέχεται αεροσκάφη Code D/E σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Το terminal θα εκτείνεται σε επτά επίπεδα, ενώ οι λειτουργίες του ΔΑΗΚ θα χαρακτηρίζονται από ευφυή συστήματα λειτουργίας και εξυπηρέτησης των επιβατών.

Οι δοκιμαστικές πτήσεις στον ΔΑΗΚ αναμένεται να εκκινήσουν το 2027.

Ο ΒΟΑΚ και η εκκίνηση από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Την ίδια στιγμή νέο ορόσημο πιάνει και το έργο του ΒΟΑΚ. Για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά μήκους 157 χλμ. μαζί και με το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά μήκους 30 χλμ. που προσαρτήθηκε πρόσφατα στη σύμβαση παραχώρησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκκινεί σήμερα 30 Ιανουαρίου η παραχώρηση.

Η έναρξη της παραχώρησης που θα έχει διάρκεια 35 έτη σηματοδοτεί την πλήρη ενεργοποίηση όλου του ΒΟΑΚ μήκους 300 χλμ., ο οποίος θα εκτείνεται από το δυτικό μέχρι και το ανατολικό σημείο της Κρήτης.

Για την εκκίνηση της σύμβασης παραχώρησης του συγκεκριμένου τμήματος του έργου προϋπολογισμού περί τα 2 δισ. ευρώ έχει προγραμματιστεί σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο σχετική τελετή από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να επενδύσει 219,3 εκατ. ευρώ με βάση τα όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης που ψηφίστηκε τον περσινό Μάιο από τη Βουλή.

Στο τμήμα Ηράκλειο – Χανιά περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή:

Δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ

26 σηράγγων

10,80 χλμ. νέων γεφυρών, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν τα 100 μέτρα μήκος

20 νέων ανισόπεδων κόμβων και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων στις Παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου.

Οι πρόδρομες εργασίες για το τμήμα του ΒΟΑΚ Ηράκλειο – Χανιά έχουν εκκινήσει με δύο εργοτάξια στις Παρακάμψεις Ρεθύμνου και Χανίων.https://www.ot.gr/editor/xristos-kolonas/