Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Εκλογή του Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη χαρά και εσωτερική συγκίνηση εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τον Θεοφιλέστατο εψηφισμένο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, για την εκλογή του στον υψηλό και ευθυνοφόρο αυτό εκκλησιαστικό θώκο.

Η εκλογή του, ως ανθρώπου με καταγωγή από τον τόπο μας, δεν αποτελεί μόνο τιμή για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αλλά και βαθιά υπερηφάνεια για την τοπική κοινωνία του Λασιθίου.

Η μέχρι σήμερα πνευματική του διαδρομή στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, το ήθος, η σεμνότητα και η ουσιαστική του διακονία μαρτυρούν έναν ποιμένα με πίστη, διάκριση και γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο.

Είμαι βαθιά πεπεισμένη, ότι θα διακονήσει την Εκκλησία με σύνεση, ταπείνωση, αγάπη και αφοσίωση, έχοντας πάντοτε ως πυξίδα τις ανάγκες του τόπου και των ανθρώπων του, και συμβάλλοντας στην ενότητα, την ελπίδα και την πνευματική ενδυνάμωση της κοινωνίας μας.

Του εύχομαι από καρδιάς να είναι πάντα άξιος, να έχει υγεία και δύναμη και να ευλογηθεί πλούσια το νέο, πολυσήμαντο έργο που αναλαμβάνει.

Λευτέρης Αυγενάκης:Δεν αποδέχομαι την θέση του Μεταβατικού προέδρου της Αστικής ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ εταιρίας με την επωνυμία "Γεωργική Σχολή Μεσαράς"
