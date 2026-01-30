Αναζήτηση
Λευτέρης Αυγενάκης:Δεν αποδέχομαι την θέση του Μεταβατικού προέδρου της Αστικής ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ εταιρίας με την επωνυμία “Γεωργική Σχολή Μεσαράς”

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

«Έπειτα από πολύμηνες και επίμονες προσπάθειες, καθώς και αμέτρητες ώρες συνεργασίας με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των παραγωγικών τάξεων και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, καταλήξαμε στη σύσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργική Σχολή Μεσαράς».

Πρόκειται για μια ελπιδοφόρα πρωτοβουλία, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας στον πρωτογενή τομέα, χωρίς καμία πρόθεση οικονομικού ή κερδοσκοπικού σκοπού.

Στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι, θεσμικοί φορείς που εκπροσωπούν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και παραγωγικής βάσης του Ηρακλείου και της Κρήτης συνολικά, κατόπιν αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων.

Συγκεκριμένα:
• Ο Δήμος Ηρακλείου, με τακτικό μέλος τον Δήμαρχο κ. Αλέξη Καλοκαιρινό
• Ο Δήμος Γόρτυνας, με τακτικό μέλος τον Δήμαρχο κ. Μιχάλη Κοκολάκη
• Ο Δήμος Φαιστού, με τακτικό μέλος τον Λευτέρη Αυγενάκη

• Η Περιφέρεια Κρήτης, με τακτικό μέλος τον Περιφερειακό σύμβουλο κ. Μανόλη Καμπουράκη.
• Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., με τακτικό μέλος τον Δήμαρχο Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη και αναπληρωματικό μέλος τον Δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων και πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου κ. Μανόλη Κοκοσάλη

• Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με τακτικό μέλος τον Πρόεδρο κ. Βαγγέλη Καρκανάκη
• Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τακτικό μέλος τον Αντιπρόεδρο κ. Νεκτάριο Βιδάκη

Χθες, υπεγράφη πανηγυρικά το καταστατικό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, επισφραγίζοντας θεσμικά αυτή την προσπάθεια. Με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση των εταίρων, ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ να αναλάβω τη θέση του μεταβατικού Προέδρου, θέση μη αμειβόμενη, με μοναδικό γνώμονα τη στήριξη και καθοδήγηση αυτού του εγχειρήματος στα πρώτα του βήματα.

Με τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη τους και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Η χθεσινή ημέρα γέννησε μια σπίθα αισιοδοξίας για πολλούς επαγγελματίες και ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.
Δημιουργήθηκε η ελπίδα πως η Κρήτη μπορεί να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης στην καρδιά της Μεσαράς. Ωστόσο, ήδη από νωρίς σήμερα, κόμματα της αντιπολίτευσης,

και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην έχοντας πολιτικό αφήγημα για πολλοστή φορά, επέλεξαν να θέσουν εν αμφιβόλω μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία – και μάλιστα όχι αποκλειστικά τοπικού χαρακτήρα.

Έχουν ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους του τόπου αυτού για τις κινήσεις και τις δημόσιες ανακοινώσεις τους. Αδιαφορώντας για τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και μη σεβόμενοι τους συμμετέχοντες θεσμικούς φορείς και τα συλλογικά τους όργανα, εξέδωσαν πικρόχολες ανακοινώσεις, επιλέγοντας να στοχοποιήσουν το πρόσωπό μου ακόμα και την κυβέρνηση συνολικά.

Στην πολυετή πολιτική μου διαδρομή, έχω μάθει να πορεύομαι
με πίστη στη θεσμικότητα,
με επιμονή στη διαφάνεια,

και στην έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Για τον λόγο αυτό, και με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του θεσμού και της προοπτικής του εγχειρήματος, αποφάσισα να μην αποδεχθώ τη θέση του μεταβατικού Προέδρου της ΑΜΚΕ «Γεωργική Σχολή Μεσαράς».

Δεν αποδέχομαι την τιμητική αυτή θεσμική θέση, χωρίς όμως να παραιτούμαι από τον αγώνα και την προσπάθεια που μαζί ξεκινήσαμε,
τη δημιουργία ενός εμβληματικού Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας.

Παραμένω παρών, δίπλα στους πολίτες του τόπου μου και στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, στηρίζοντας κάθε δημιουργική, αναπτυξιακή πρωτοβουλία που φέρνει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία μας και στους συμπολίτες μας».



