Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Πρόγραμμα επίσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος θα μεταβούν στην Κρήτη, όπου:

• Στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου. Ακολούθως, θα υπογραφεί η συμφωνία ανάθεσης εξοπλισμού αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα. (https://maps.app.goo.gl/4D5tMeuXqMwx8QNZ7)

• Εν συνεχεία θα επιθεωρήσουν εργοτάξια του ΒΟΑΚ:

 Παράκαμψης Ρεθύμνου (https://maps.app.goo.gl/xx47aMrtshva2jzh9?g_st=iv)

 Παράκαμψης Χανίων (https://goo.gl/maps/YfjXYshnATwp4eoQ8?g_st=av)

• Στις 18.00 μ.μ. στα Χανιά στο κτίριο της αντιπεριφέρειας θα υπογραφεί το πρακτικό ενεργοποίησης της παραχώρησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Εκλογή του...

0
Με ιδιαίτερη χαρά και εσωτερική συγκίνηση εκφράζω τα θερμά...

Λευτέρης Αυγενάκης:Δεν αποδέχομαι την θέση του Μεταβατικού...

0
«Έπειτα από πολύμηνες και επίμονες προσπάθειες, καθώς και αμέτρητες...

Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Εκλογή του...

0
Με ιδιαίτερη χαρά και εσωτερική συγκίνηση εκφράζω τα θερμά...

Λευτέρης Αυγενάκης:Δεν αποδέχομαι την θέση του Μεταβατικού...

0
«Έπειτα από πολύμηνες και επίμονες προσπάθειες, καθώς και αμέτρητες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στην Κρήτη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Υπογραφή συμφωνίας για το αεροδρόμιο Καστελίου
Επόμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης:Δεν αποδέχομαι την θέση του Μεταβατικού προέδρου της Αστικής ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ εταιρίας με την επωνυμία “Γεωργική Σχολή Μεσαράς”
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Τρεις Ιεράρχες, τρείς στυλοβάτες της Ορθοδοξίας: Προστάτες των γραμμάτων. Μέγιστοι φωστήρες της Χριστιανοσύνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Το πρόγραμμα των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με καρναβαλικές παρελάσεις, παραδοσιακά έθιμα, δράσεις για παιδιά, μουσική,...

Ξεκινά το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι ‘26

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μεγάλη στιγμή της Κρήτης πλησιάζει! Όλα είναι έτοιμα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST