Πρόγραμμα επίσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος θα μεταβούν στην Κρήτη, όπου:

• Στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου. Ακολούθως, θα υπογραφεί η συμφωνία ανάθεσης εξοπλισμού αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα. (https://maps.app.goo.gl/4D5tMeuXqMwx8QNZ7)

• Εν συνεχεία θα επιθεωρήσουν εργοτάξια του ΒΟΑΚ:

 Παράκαμψης Ρεθύμνου (https://maps.app.goo.gl/xx47aMrtshva2jzh9?g_st=iv)

 Παράκαμψης Χανίων (https://goo.gl/maps/YfjXYshnATwp4eoQ8?g_st=av)

• Στις 18.00 μ.μ. στα Χανιά στο κτίριο της αντιπεριφέρειας θα υπογραφεί το πρακτικό ενεργοποίησης της παραχώρησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο.