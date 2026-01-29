Στην Κρήτη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Υπογραφή συμφωνίας για το αεροδρόμιο Καστελίου

Στην Κρήτη αναμένεται αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο επίσκεψης που περιλαμβάνει σημαντικές υπογραφές έργων υποδομής. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί το πρωί στο Ηράκλειο και θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, όπου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας που αφορά τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 (ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που φιλοξενείται στην κροατική πρωτεύουσα. Στην Κρήτη και ο Υπουργός Υποδομών Στην Κρήτη θα βρίσκεται επίσης αύριο και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας στο εργοτάξιο του αεροδρομίου Καστελίου. Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας θα μεταβεί στα Χανιά, όπου θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα μήκους 157 χιλιομέτρων παραχωρείται στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το συνολικό μήκος του υπό κατασκευή άξονα να φτάνει τα 187 χλμ., εφόσον ενεργοποιηθεί και η προαίρεση των επιπλέον 30 χλμ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος συνολικά εκτείνεται σε περίπου 300 χιλιόμετρα. Η κατασκευαστική διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι πέντε έτη από την έναρξη της παραχώρησης και θα καλύπτει τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.