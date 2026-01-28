Κρήτη: «Εκρήγνυται» τουριστικά και είναι ανέτοιμη να μπει στη εποχή του διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου

Η απόσταση μεταξύ ιδιωτικών επενδύσεων, πολυτελών resort, boutique ξενοδοχείων και κρατικής μέριμνας, είναι πλέον χαοτική.

Η Κρήτη ετοιμάζεται να «εκραγεί» τουριστικά, περιμένοντας τη νέα εποχή με την λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, χωρίς καμία σοβαρή μέριμνα για την αναβάθμιση των υποδομών της.

Είναι παράδοξο πώς ένας προορισμός που προσφέρει υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης στον τομέα της φιλοξενίας, αδυνατεί να προσφέρει τα στοιχειώδη σε επίπεδο δημόσιων υποδομών.

Οι τομείς που αναμένεται να δοκιμαστούν σκληρά και φέτος είναι συγκεκριμένοι και τους γνωρίζουμε όλοι:

-Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) παραμένει ένα από τα πιο προβληματικά δίκτυα στην Ευρώπη. Η καθημερινότητα των τουριστών και των ντόπιων περιλαμβάνει μποτιλιαρίσματα και δρόμους που δεν αντέχουν τον όγκο των οχημάτων.

–Με την κλιματική κρίση να δείχνει τα δόντια της, η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

–Η αυξημένη ζήτηση από τα εκατομμύρια των επισκεπτών και το γεγονός ότι Τοπική Αυτοδιοίκηση και ξενοδοχεία δεν έχουν λάβει τα μέτρα που θα έπρεπε για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού, θέτει σε κίνδυνο την υδροδότηση του νησιού.

–Το ηλεκτρικό δίκτυο συχνά φτάνει στα όριά του κατά τους μήνες αιχμής, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων παραμένει μια «ανοιχτή πληγή.»

–Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νησιού, ήδη υποστελεχωμένα, καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν πληθυσμό που πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι, δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας για όλους.

Όταν ένας προορισμός ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητά του, το προϊόν υποβαθμίζεται.

Δεν μπορούμε να χτίζουμε πεντάστερα ξενοδοχεία πάνω σε δρόμους των περασμένων δεκαετιών.

Το στοίχημα δεν είναι πόσοι θα έρθουν φέτος, αλλά τι νησί θα βρουν όσοι έρθουν σε δέκα χρόνια από τώρα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου,δεν κρύβει την αγωνία του για τις υποδομές που έχουν μείνει πίσω και διερωτάται:

Αλήθεια, τι θα γινόταν αν το αεροδρόμιο στο Καστέλι άρχιζε να λειτουργεί το 2027, χωρίς τα έργα που χρειάζονται για να υποστηρίξουν την λειτουργία του;

Ο ίδιος μίλησε στην «Π» για την «τουριστική έκρηξη της Κρήτης, που είναι ανέτοιμη να μπει στη νέα εποχή που φέρνει ένα υπερσύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο.»

Το 2025 είχαμε περίπου 7 εκατομμύρια αφίξεις εξωτερικού, μαζί με την κρουαζιέρα και κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι σήμερα, οι τουριστικές αφίξεις αυξάνονται κατά 300.000.

Κυριάκος Κώτσογλου

«Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα νούμερα», υπογράμμισε ο κ.Κώτσογλου.

Η πρώτη 5άδα και ο άθλος του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης”

Στην πρώτη 5αδα των αγορών βρίσκονται η Γερμανική(1,4 εκατ), η Βρετανική(1 εκατ), η Γαλλική(400 χιλ),η Πολωνική(400 χιλ) η Ολλανδική(225 χιλ)

Όσον αφορά στις εκτιμήσεις για την φετινή σεζόν είπε: Η χρονιά δεν θα διαφέρει από εκείνη του 2025.

«Ίσως έχουμε αύξηση ως 5% στις αφίξεις εξωτερικού και 10% στις αφίξεις εσωτερικού( πτήσεις με τις οποίες έρχονται και πολλοί τουρίστες) και είναι άθλος που το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης τα καταφέρνει να ανταποκρίνεται σε τόσο μεγάλο όγκο επιβατών και αυτό χάρη στην υπέρ-προσπάθεια των εργαζομένων.»

