Συναυλία με τον Γιώργο Χατζηνάσιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού».

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, Ημέρα των Ερωτευμένων, η αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του ΠΣΚΗ γεμίζει μουσική και συναισθήματα.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες συνθέτες, μας υποδέχεται σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην αγάπη και τον έρωτα, στις 9 το βράδυ.

Μαζί του επί σκηνής, εξαιρετικοί ερμηνευτές τραγουδούν αγαπημένα ερωτικά τραγούδια του και μας ταξιδεύουν με τη φωνή τους σε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Συντελεστές

Πιάνο: Γιώργος Χατζηνάσιος

Τραγούδι: Νίκoς Καρακαλπάκης, Αγάθη Κοσκινά, Μαίρη Στεφανακίδη, Κώστας Γκρεμούτης

Νεανική και Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Διεύθυνση Χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 25€, 18€ και 15€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

Την ticketservices.gr

Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

 

