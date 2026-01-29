Οικολογικό «έγκλημα» στον Αλμυρό: Άγνωστοι πέταξαν μπάζα μέσα στο καταφύγιο άγριας ζωής

Επαναλαμβανόμενη πρακτική παρά τις καταγγελίες – Τι λένε στο Cretalive ο Μιχάλης Δρετάκης και ο Καλούστ Παραγκαμιάν για τις ευθύνες και την ανάγκη αστυνόμευσης.
Σοβαρό περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης καταγράφεται για ακόμη μία φορά στον βιότοπο του Αλμυρού, όπου άγνωστοι προχώρησαν στην απόρριψη μπαζών και φερτών υλικών μέσα σε περιοχή που αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής. Όπως επισημαίνουν επιστήμονες που μίλησαν στο Cretalive, πρόκειται για μια πρακτική που δεν είναι καινούργια, αλλά επαναλαμβάνεται διαχρονικά, με μικρά διαλείμματα ύφεσης, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζεται οριστικά.
Την εικόνα της σημερινής κατάστασης στον Αλμυρό περιέγραψε, μιλώντας στο Cretalive, ο βιολόγος – ορνιθολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Μιχάλης Δρετάκης. Όπως ανέφερε, κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν μπάζα και φερτά υλικά κοντά στις εκβολές, μέσα στη θαμνώδη ζώνη του υγρότοπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή υπάρχουν τόσο παλαιότερα όσο και νεότερα μπάζα, με τα πιο πρόσφατα να φαίνεται ότι απορρίφθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς είναι φρέσκα και εμφανή.
Ο κ. Δρετάκης επισήμανε ότι τα υλικά αυτά δεν αποτελούν απλώς αισθητική υποβάθμιση, αλλά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το οικοσύστημα, καθώς επηρεάζουν άμεσα τους οικοτόπους και τα ενδιαιτήματα της άγριας ζωής. Όπως τόνισε, η περιοχή δεν είναι ένας ελεύθερος ή μη προστατευόμενος χώρος, αλλά καταφύγιο άγριας ζωής, με οικοτόπους που προστατεύονται τόσο από την εθνική όσο και από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες ενέργειες οικολογικό έγκλημα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πρακτικές που συνεχίζονται εδώ και χρόνια. Όπως είπε, έχει έρθει η στιγμή να αναληφθούν ευθύνες από όσους έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να παρέμβουν, προκειμένου να σταματήσει οριστικά αυτή η κατάσταση.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι η εικόνα μπαζωμένων εκτάσεων σε έναν τόσο ευαίσθητο και ταυτόχρονα τουριστικό χώρο προκαλεί ζημιά όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στην εικόνα της περιοχής συνολικά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σημείο από το οποίο διέρχονται επισκέπτες και τουρίστες, οι οποίοι αντικρίζουν εικόνες εγκατάλειψης και υποβάθμισης, γεγονός που, όπως τόνισε, «είναι κρίμα» και δεν τιμά τον τόπο.
Παραγκαμιάν: «Χωρίς συνεχή αστυνόμευση, ο φαύλος κύκλος δεν θα σπάσει»
Όπως ανέφερε στο Cretalive ο βιολόγος και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών Ελλάδας, Καλούστ Παραγκαμιάν, η κατάσταση στον Αλμυρό συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του προγράμματος του WWF Ελλάς για τους νησιωτικούς υγρότοπους. Μετά τη λήξη του προγράμματος και τη διακοπή της οργανωμένης παρουσίας εθελοντών και δράσεων προστασίας, περίπου το 2016, υπήρξε ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν καταγράφονταν έντονες παρεμβάσεις στον χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα είχε λυθεί.
Αντιθέτως, όπως επεσήμανε, είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες καταγγελίες για παρεμβάσεις στον υγρότοπο, οι οποίες οδήγησαν σε εμπλοκή πολλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Δασική Υπηρεσία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Κτηματική Υπηρεσία και η Δικαιοσύνη. Μάλιστα, όπως σημείωσε, στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες ακόμη και παρουσία εισαγγελικής αρχής, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Σύμφωνα με τον κ. Παραγκαμιάν, μετά από αυτή την περίοδο έντονων ελέγχων υπήρξε μια σχετική ύφεση, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι παράνομες πρακτικές έχουν επανέλθει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ξανά μπαζώνουν, γίνονται κατασκευές, ακολουθεί καταγγελία, απομακρύνονται τα υλικά και μετά από μερικούς μήνες το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται», περιγράφοντας έναν φαύλο κύκλο που δεν πρόκειται να σταματήσει εάν δεν υπάρξει ουσιαστική και συνεχής αστυνόμευση.
Ο ίδιος τόνισε ότι η αστυνόμευση δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση των αρμόδιων αρχών. Όπως είπε, η Δασική Υπηρεσία, η Ελληνική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία είναι υποχρεωμένες να επιτηρούν την περιοχή, καθώς οι παρεμβάσεις γίνονται εντός καταφυγίου άγριας ζωής. Υπογράμμισε, επίσης, ότι τα καταφύγια άγριας ζωής δεν θεσμοθετούνται τυπικά, αλλά επειδή η πανίδα, η χλωρίδα και το φυσικό περιβάλλον έχουν εξαιρετικά μεγάλη οικολογική αξία.
Όπως σημείωσε, ο Αλμυρός αποτελεί μία από τις περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, ενώ στο παρελθόν είχε προταθεί -όταν ο ίδιος βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο- η ένταξη του υγρότοπου στο δίκτυο Natura 2000. Η πρόταση αυτή δεν έγινε τελικά αποδεκτή για λόγους που δεν σχετίζονταν με τα επιστημονικά δεδομένα, γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί, άφησε την περιοχή πιο ευάλωτη σε παρεμβάσεις.
