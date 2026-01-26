Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν: Όλο και ψηλότερα ο ρυθμός των προκρατήσεων – Επιλέγουν και πάλι Κρήτη

Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και οι σκανδιναβικές χώρες.
Τα πρώτα στοιχεία από την τουριστική αγορά δείχνουν ενίσχυση του ρυθμού των προκρατήσεων σε σύγκριση πέρσι και οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα, με τη ζήτηση από βασικές αγορές του εξωτερικού να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η άνοδος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι ανέρχεται στο +7% και κάθε εβδομάδα που περνάει δίνει όλο και πιο θετικά μηνύματα.
Όπως αναφέρουν με παράγοντες της αγοράς, το ενδιαφέρον για τους θερινούς μήνες στρέφεται σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια νησιά. Παράλληλα όμως, έντονη είναι η κινητικότητα και για city break προορισμούς, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για μια ισχυρή συνολικά τουριστική χρονιά.
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και οι σκανδιναβικές χώρες, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και από τις ΗΠΑ. Τουριστικοί πράκτορες επισημαίνουν ότι οι ταξιδιώτες δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να “κλειδώσουν” από νωρίς τις διακοπές τους, τόσο για λόγους διαθεσιμότητας όσο και για λόγους κόστους, επιδιώκοντας καλύτερες τιμές και περισσότερες επιλογές.
Την ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αεροπορικές συνδέσεις, με την ενίσχυση των απευθείας πτήσεων και την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων προς ελληνικούς προορισμούς, κάτι που λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω άνοδο της ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι και το Μάρτιο, η αύξηση στο προγραμματισμό αεροπορικών θέσεων σε πτήσεις από το εξωτερικό αγγίζει το 9,5% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.
Θετικές προσδοκίες
Ξενοδόχοι και επιχειρηματίες του τουρισμού εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι, εφόσον διατηρηθεί η υφιστάμενη τάση, η φετινή σεζόν μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα.
Παρά το θετικό κλίμα, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Η άνοδος του κόστους λειτουργίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και οι ευρύτερες διεθνείς οικονομικές αβεβαιότητες αποτελούν παράγοντες που παρακολουθούνται στενά από την αγορά. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού υπογραμμίζουν ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, ώστε η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμα.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζουν πως εάν η δυναμική της ζήτησης που έχει φανεί από την περίοδο των παρακρατήσεων συνεχιστεί, ο ελληνικός τουρισμός θα καταγράψει ακόμη μία ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά.