Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Διευκρινίσεις από τον ΕΟΦ για τον κατάλογο με τα σκευάσματα που έπαψαν να κυκλοφορούν το 2025.

Τους λόγους για τους οποίους 230 φάρμακα έπαψαν οριστικά πέρυσι να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς, εξηγεί σε ανακοίνωσή του Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η δημοσιοποίηση του σχετικού καταλόγου είχε γίνει την τελευταία ημέρα του 2025 και είχαν προκληθεί αντιδράσεις που αφορούσαν ελλείψεις φαρμάκων και θεραπευτικά κενά.

Ο Οργανισμός εξηγεί ότι κάθε εταιρεία που κατέχει άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου έχει το δικαίωμα να διακόψει εθελοντικά και οριστικά την κυκλοφορία του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το δηλώσει στον ΕΟΦ τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα 230 φάρμακα που ανακοίνωσε ο Οργανισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για όλα τα φάρμακα των οποίων η κυκλοφορία διεκόπη οριστικά εντός του 2025, με απόφαση των εταιρειών. Γι’ αυτό τον λόγο, δίπλα στο καθένα από αυτά αναγραφόταν η δηλωθείσα ημερομηνία οριστικά διακοπής της κυκλοφορίας, καθώς και η ύπαρξη στην αγορά ή η εξασφάλιση με άλλο τρόπο (έκτακτη εισαγωγή) εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών.

Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι αποσύρθηκε ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι δημιουργήθηκε θεραπευτικό κενό, αναφέρει ο ΕΟΦ.

«Σκοπός της ανάρτησης του εν λόγω συγκεντρωτικού καταλόγου είναι η αντικειμενική και διαφανής ενημέρωση των ασθενών και των επαγγελματιών Υγείας, για την εξακολούθηση πρόσβασης των ασθενών στην κατάλληλη για αυτούς, διαθέσιμη θεραπεία», τονίζει.

Επομένως «ο παραπάνω κατάλογος δεν αποτελεί κατάλογο «ελλείψεων 230 φαρμάκων» ως εσφαλμένα προέβαλε μερίδα του Τύπου», προσθέτει.

Πότε αποσύρονται φάρμακα

Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες του δεν αποσύρουν φάρμακα από την αγορά εάν δεν συντρέχει λόγος προστασίας της δημοσίας υγείας. Με άλλα λόγια, ο ίδιος αποσύρει ένα φάρμακο μόνον εφ’ όσον ανακύψουν ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Στην προκειμένη περίπτωση, κανένα από τα εν λόγω 230 φάρμακα δεν αποσύρθηκε από τον ΕΟΦ.

Οι δε ελλείψεις φαρμάκων, είναι ένα ζήτημα που ανάγεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες και αιτίες, συνεχίζει. Γι’ αυτό τον λόγο έχει στην ιστοσελίδα του ειδικό λήμμα περί επάρκειας φαρμάκων. Σε αυτό δημοσιοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταλόγους ανά αιτία (πχ. προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας).

Στο ίδιο λήμμα δημοσιοποιεί και τα εκάστοτε μέτρα που λαμβάνει για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, όπως:

Έκτακτες εισαγωγές

Απαγόρευση εξαγωγών

Επομένως, δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ελλείψεις φαρμάκων ή για απόσυρση των φαρμάκων από τον ΕΟΦ, «δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση, προκαλώντας αδικαιολόγητη αναστάτωση σε ασθενείς και επαγγελματίες του χώρου της υγείας και, προφανώς, δεν συμβάλλουν στον σκοπό δημοσίευσης του καταλόγου για αντικειμενική και διαφανή πληροφόρηση ως προς την πραγματική και ουσιαστική διασφάλιση της δημόσιας υγείας στον χώρο του φαρμάκου», καταλήγει.

http://Iatropedia.gr

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν: Όλο και ψηλότερα ο ρυθμός των προκρατήσεων – Επιλέγουν και πάλι Κρήτη
