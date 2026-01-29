Αναζήτηση
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις 7 σορούς

Από: ΠΚ team

Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των 7 και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν ως την Τούμπα.

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το C-130 που αναχώρησε νωρίτερα από τη Ρουμανία με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, στη Ρουμανία. Σημειώνεται ότι το C-130 είχε αναχωρήσει από την Τιμισοάρα γύρω στις 16:30. Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά συνοπαδών τους, και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν μέχρι την Τούμπα.

Λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Η συγκλονιστική εικόνα με τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα 

 

