Europa League: Στη σκιά της τραγωδίας παίζουν σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ο Δικέφαλος στη Γαλλία με τη Λιόν και το τριφύλλι στο ΟΑΚΑ με τη Ρόμα.
Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος με τους επτά νεκρούς φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Λιόν (22:00, COSMOTE TV SPORT 4, ) στο «Groupama Stadium».στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Οι Γάλλοι έχουν κλειδώσει θέση στο Top 8 της League Phase κι ως εκ τούτου στους «16» ενώ ο ΠΑΟΚ, έχει περάσει στα πλέι οφ, αλλά θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για να τερματίσει στην πρώτη 8άδα με την ψυχολογία πάντως καταρρακωμένη από την τραγωδία της Ρουμανίας που κόστισε την ζωή σε επτά φιλάθλους του. Το ματς θα διεξαχθεί κανονικά αφού η ΟΥΕΦΑ δεν δέχθηκε το αίτημα της αναβολής του ΠΑΟΚ.
Η Λιόν στοχεύει την πρώτη θέση στην οποία βρίσκεται ήδη μαζί με την Άστον Βίλα με 18 βαθμούς με την οποία υπερτερεί στην διαφορά τερμάτων (+4).
Ο ΠΑΟΚ, είναι 12ος, έχει κλειδώσει θέση στα πλέι οφ και θέλει από τη μια να εξαντλήσει τις πιθανότητες να πάρει μια θέση στην πρώτη 8άδα και από την άλλη να μην χάσει τη θέση τους ισχυρούς στα νοκ άουτ πλέι οφ.
Στο άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα (22:00, ΑΝΤ1), στο ΟΑΚΑ με τις δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, όμως αμφότερες θέλουν τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός για μια καλύτερη θέση και η Ρόμα για πρόκριση στην πρώτη οκτάδα στην οποία ήδη βρίσκεται με τους Ιταλούς να θεωρούνται και ως μία από τις ομάδες που έχουν πολλές πιθανότητες για να κατακτήσουν το τρόπαιο.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ