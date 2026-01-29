Αναζήτηση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Στη σκιά της τραγωδίας παίζουν σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Δικέφαλος στη Γαλλία με τη Λιόν και το τριφύλλι στο ΟΑΚΑ με τη Ρόμα.

Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος με τους επτά νεκρούς φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Λιόν (22:00, COSMOTE TV SPORT 4, ) στο «Groupama Stadium».στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Γάλλοι έχουν κλειδώσει θέση στο Top 8 της League Phase κι ως εκ τούτου στους «16» ενώ ο ΠΑΟΚ, έχει περάσει στα πλέι οφ, αλλά θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για να τερματίσει στην πρώτη 8άδα με την ψυχολογία πάντως καταρρακωμένη από την τραγωδία της Ρουμανίας που κόστισε την ζωή σε επτά φιλάθλους του. Το ματς θα διεξαχθεί κανονικά αφού η ΟΥΕΦΑ δεν δέχθηκε το αίτημα της αναβολής του ΠΑΟΚ.

Η Λιόν στοχεύει την πρώτη θέση στην οποία βρίσκεται ήδη μαζί με την Άστον Βίλα με 18 βαθμούς με την οποία υπερτερεί στην διαφορά τερμάτων (+4).

Ο ΠΑΟΚ, είναι 12ος, έχει κλειδώσει θέση στα πλέι οφ και θέλει από τη μια να εξαντλήσει τις πιθανότητες να πάρει μια θέση στην πρώτη 8άδα και από την άλλη να μην χάσει τη θέση τους ισχυρούς στα νοκ άουτ πλέι οφ.

Στο άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα (22:00, ΑΝΤ1), στο ΟΑΚΑ με τις δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, όμως αμφότερες θέλουν τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός για μια καλύτερη θέση και η Ρόμα για πρόκριση στην πρώτη οκτάδα στην οποία ήδη βρίσκεται με τους Ιταλούς να θεωρούνται και ως μία από τις ομάδες που έχουν πολλές πιθανότητες για να κατακτήσουν το τρόπαιο.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις...

0
Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο...

Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος απέναντι στον Άγιαξ...

0
"Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί αποτελεί legenda....

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις...

0
Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο...

Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος απέναντι στον Άγιαξ...

0
"Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί αποτελεί legenda....
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις 7 σορούς
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα

ΠΚ team ΠΚ team -
Διευκρινίσεις από τον ΕΟΦ για τον κατάλογο με τα...

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν: Όλο και ψηλότερα ο ρυθμός των προκρατήσεων – Επιλέγουν και πάλι Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις 7 σορούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο...

Σύλληψη δύο ατόμων για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις ναρκωτικών και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST