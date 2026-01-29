ΠΑΟΚ: Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα στο «αντίο» των επτά οπαδών (Εικόνες)

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο «αντίο» των οπαδών του ΠΑΟΚ στους επτά συνοπαδούς τους που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία – Τα νεότερα για τους τραυματίες.
Το απόγευμα της Πέμπτης έφτασαν στην Ελλάδα οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία. Οι σύνδεσμοι φίλων της ομάδας έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά συνοπαδών τους, και με μηχανοκίνητη πορεία τους συνόδευσαν ως την Τούμπα.
Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν συγκεντρωθεί έξω από την ιστορική έδρα του Δικεφάλου από νωρίς. Μόλις η μηχανοκίνητη πομπή έφτασε εκεί άναψαν εκατοντάδες πυρσούς και το σύνθημα «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε δονούσε» την ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά την Παρασκευή και το Σάββατο θα τελεστούν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.
Εικόνες από τη μηχανοκίνητη πορεία