Επαναπατρίζονται οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ – Οι ιστορίες των θυμάτων

Σε τι κατάσταση είναι οι τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία – Βυθισμένη στο πένθος Αλεξάνδρεια, Κατερίνη, Ευκαρπία

Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας επιστρέφουν σήμερα Πέμπτη 29 /1 στη Θεσσαλονίκη οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου αναμένεται να προσγειωθεί το C-130, θα συγκεντρωθούν μέλη και φίλοι των συνδέσμων του ΠΑΟΚ, προκειμένου να τιμήσουν τους νεκρούς. Στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί (σ.σ σήμερα) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί (σ.σ σήμερα) ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά.

Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα .

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».

Η κατάσταση των τραυματιών

Με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.

Από τους άλλους δύο τραυματίες της σύγκρουσης, ο ένας δεν είχε πρόβλημα και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα επιστρέψει σήμερα στην Ελλάδα.

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά και δεν είναι ακόμη σε κατάσταση να μετακινηθεί, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στη Ρουμανία.

Στην κατάσταση των τραυματιών αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο (σ.σ σήμερα) να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο (σ.σ σήμερα) θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ποιοι ήταν οι νεκροί

Ο Χρήστος, ο Βάχος, ο Βασίλης, ο Θανάσης, ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Γιώργος είναι τα επτά θύματα του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία. Ευκαρπία, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια έχουν βυθιστεί στο πένθος. Ο πόνος αβάσταχτος στην Αλεξάνδρεια, που μετρά τρεις νεκρούς. Ο σύνδεσμος των φιλάθλων στην Αλεξάνδρεια είναι κλειστός. Φίλοι, συγγενείς έρχονται και αφήνουν κεριά και λουλούδια.

Θρήνος στην Αλεξάνδρεια – Μαζί στον θάνατο οι 3 φίλοι

Ο Κώστας, ο Βασίλης και ο Δημήτρης ήταν αχώριστοι. Έφυγαν όπως κυκλοφορούσαν στην Αλεξάνδρεια, αγκαλιασμένοι. Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λυών έγιναν εισιτήρια θανάτου.

«Με βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε τα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στον δρόμο…», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Αλεξάνδρειας.

Σοκ στην Ευκαρπία

Στην Ευκαρπία, το μαγαζί εστίασης όπου εργαζόταν ο Χρήστος είναι κλειστό, σε ένδειξη πένθους. Η γιαγιά του Χρήστου περιμένει το εγγόνι της αναφέρει το ρεπορτάζ του Star.

Τραγική ειρωνεία: ο Χρήστος μπήκε στο βαν του θανάτου την τελευταία στιγμή, επειδή κάποιος άλλος ακύρωσε.

Η εκδρομή με προορισμό τη Γαλλία έμελλε να είναι η τελευταία και για τον Γιώργο Κεσανίδη. Ήρθε από τη Γαλλία, όπου εργαζόταν, με άδεια στην πατρίδα.

Ζούσε στην Ολλανδία ο άτυχος Θανάσης

Συγκλονίζει φίλος των θυμάτων στο STAR. «Ο Θανάσης ήταν στην Ολλανδία, έφυγε από την Ελλάδα για εργασία. Έχει δύο παιδάκια, έχει χάσει και ένα παιδάκι. Ερχόταν εδώ μόνο για τις εκδρομές του ΠΑΟΚ, να δει τους συγγενείς του…».

«Στον τελικό στον Βόλο με την ΑΕΚ πήγαμε με το αμάξι μου και μου έλεγε: «ρε συ Γιώργο, μην τρέχεις τόσο, ηρέμησε, να το πάρω εγώ το αμάξι, θα μας σκοτώσει».

Πένθος στην Κατερίνη

Το ταξίδι του θανάτου για τον Θανάση και τους άλλους έξι φιλάθλους του ΠΑΟΚ έγραφε Ρουμανία. Στο τιμόνι, τη μοιραία στιγμή, ήταν σύμφωνα με μαρτυρίες ο κολλητός του, ο Βασίλης ή Βάχος, όπως τον φώναζαν οι φίλοι του από την Κατερίνη.

«Αυτό το παιδί τώρα έγινε πατέρας και είχε τραβηχτεί… Ερχόταν από την Κατερίνη στο γήπεδο, καθόταν μαζί μας, έχουμε πάει εκδρομές, Βόρεια Γαλλία έχουμε φτάσει…».