Απολογισμός 2025 Περιφέρειας Κρήτης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Κάθε ετήσιος κύκλος που ολοκληρώνεται αποτυπώνει τη συλλογική δουλειά και τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε. Γι΄ αυτό και ο απολογισμός του 2025 δεν συγκροτεί μια ακόμη θεσμοθετημένη διαδικασία, αλλά μια απόδειξη ευθύνης, στο όνομα της συλλογικής αγωνίας για τον τόπο μας. Τα αποτελέσματα της δράσης μας είναι μετρήσιμα.

Η Κρήτη, μέσα σε εποχές κρίσεων και «πληθωρισμού αβεβαιότητας», συνεχίζει να αποτελεί φάρο σταθερότητας και αποτελεσματικότητας. Με ολιστικές παρεμβάσεις από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, θέσαμε σε εφαρμογή τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Μπροστά στα νέα δεδομένα, προχωρούμε με την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα, διαμορφώνοντας νέες διεκδικήσεις, στοχεύοντας σε υψηλούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους.

Η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε ορόσημο για την πορεία ανάπτυξης του νησιού. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για το μεγάλο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα, η διεκδίκηση της μελέτης του τμήματος μέχρι τη Σητεία και της υλοποίησης του παγιωμένου πλαισίου για τον Νότιο Οδικό Άξονα, και τη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον νότο αποτελούν εγγύηση της υπεύθυνης διαχείρισης.

Στην πράσινη μετάβαση η ολοκλήρωση των δύο ηλεκτρικών διασυνδέσεων, αποτελεί το κρίσιμο στάδιο της ενεργειακής ασφάλειας και της άρσης της ηλεκτρικής απομόνωσης.

Η ένταξη στον Κατάλογο της UNESCO των έξι Μινωικών ανακτορικών κέντρων αναδεικνύει αξίες και ιδανικά παγκόσμιας αποδοχής και ενισχύει την ενότητα και την κοινή ταυτότητα των Κρητικών. Με περηφάνια υποδεχθήκαμε και την απόφαση για την ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, αλλά και την αναγνώριση του κρητικού ελαιόλαδου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.

Με το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τη θεσμική θωράκιση που προσφέρει ο νέος Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης, υιοθετήσαμε και εφαρμόσαμε πρότυπες πολιτικές. Πόροι 133 εκ. € για έργα προστασίας του περιβάλλοντος αξιοποιήθηκαν.

Με στρατηγική προσήλωση στην ανταγωνιστικότητα, τη διάχυση της καινοτομίας και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό τα 1.154 έργα, οι πληρωμές 146 εκ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις ύψους 53 εκ. € από το Εθνικό Σκέλος και τα συχρηματοδοτούμενα έργα προϋπολογισμού 92 εκ. € έδωσαν δυναμική ώθηση στην παραγωγική βάση του νησιού.

Στο πεδίο των έργων υποδομής, 150 τεχνικά έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δεκαεννιά οδικά έργα, προϋπολογισμού 145 εκ. € συνεχίζονται, ενώ τέσσερα έργα προϋπολογισμού 15 εκ. € ολοκληρώθηκαν. Με πυξίδα την εξωστρέφεια, η Κρήτη συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνή δίκτυα.

Με συνολικές επενδύσεις άνω των 54 εκ. € για τον εκσυγχρονισμό υποδομών, καλύψαμε μέρος των μεγάλων κτηριακών αναγκών για την εκπαίδευση. Με την ένταξη 86 νέων υπηρεσιών στο gov.gr επιβεβαιώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης μετεξελίσσεται σε μια σύγχρονη, ψηφιακή διοίκηση.

Με επενδύσεις 37,5 εκ. € για την ανάδειξη 28 μνημείων, με τη σημαντική συμφωνία για τα Ενετικά Νεώρια Ηρακλείου και με 32 εκ. ευρώ μέσω των ΟΧΕ και του ΕΣΠΑ προχωρούμε σε μελέτες και έργα συντήρησης στον τομέα του πολιτισμού.

Επενδύσαμε συστηματικά στον αθλητισμό, ενισχύοντας τις υποδομές και τα σωματεία σε κάθε γωνιά του νησιού, διασφαλίζοντας την ασφαλή άσκηση των πολιτών. Στον τομέα του τουρισμού καθρεπτίζεται ο οραματικός και φιλόδοξος μετασχηματισμός που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας.

Ενισχύσαμε, επίσης, το ισχυρό δίκτυο υγειονομικής προστασίας. Χρηματοδοτήσαμε με 11 εκ. € τον βιοϊατρικό εξοπλισμό των νοσοκομείων. Ενισχύσαμε την πρόληψη μέσω των Κινητών Μονάδων, του προγράμματος «ΖΩΗ» και των δράσεων οδικής ασφάλειας. Στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, διατέθηκαν 13,8 εκ. € για επισιτιστική βοήθεια. Συνεχίστηκε η χρηματοδότηση 57 κοινωνικών δομών. Στηρίξαμε καθοριστικά τον πρωτογενή τομέα και αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρήσαμε σε πληρωμές 24 εκ. €, ενώ για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν έργα αγροτικής οδοποιίας και εγγείων βελτιώσεων ύψους 20 εκ. €, καθώς και 5 εμβληματικά έργα LEADER. Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και κατασκευής θερμοκηπίων η κατανομή δημοσίας δαπάνης για την Κρήτη είναι 22 εκ. €.

Το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, προϋπολογισμού 564 εκ. € βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με 310 έργα ύψους 360 εκ. € να έχουν ήδη ενταχθεί. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ανήλθαν σε 240 εκ. € και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε 127 εκ. €. Παράλληλα, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και τα νέα έργα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και της υπαίθρου μας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Για όλα όσα πετύχαμε και όσα σχεδιάζουμε, θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω, όλα τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια για το φιλότιμο και τον επαγγελματισμό τους, καθώς και όλους τους φορείς του νησιού. Τους Δήμους, τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια, τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, τους συλλόγους και τα σωματεία των εργαζομένων, τις εθελοντικές οργανώσεις. Μαζί κοιτάζουμε το αύριο με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Η αλματώδης ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων μπορεί να γίνει εγγύηση ευημερίας, που θα απλώνεται σε όλους τους Κρητικούς, μέσα από τη ρεαλιστική γνώση των δυνατοτήτων μας και με συναίσθηση των ρίσκων και της ευθύνης μας απέναντι στις επόμενες γενιές.

Οι βάσεις για την Κρήτη της επομένης δεκαετίας έχουν τεθεί και η σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες είναι γεγονός. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα σχέδιο τοπικό, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ο δικός μας σχεδιασμός για την Κρήτη του αύριο, περιγράφει μια Κρήτη δυναμική, βιώσιμη, ευφυή. Με κοινές αξίες και κοινωνική συνοχή. Δημιουργική, με ξεχωριστή ταυτότητα και αυτοπεποίθηση.

Γιατί μπορεί το νησί μας γεωγραφικά να βρίσκεται στα άκρα της Ευρώπης, πολιτισμικά, πνευματικά και κοινωνικά όμως χτυπά στην καρδιά της.

Για κάθε όνειρο που πρέπει να εκπληρωθεί, για κάθε ελπίδα που πρέπει να δικαιωθεί,

εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.