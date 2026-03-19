Συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στην Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ

Η Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, συμμετέχοντας στη χαρά της όμορης στο νομό μας Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, θα συμμετέχει στην Ενθρόνιση του νέου Ποιμενάρχου της, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, την Κυριακή, 29η Μαρτίου 2026.

Για το σκοπό αυτό, λεωφορεία θα εκκινήσουν από την Πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, στις 11.15 π.μ. της Κυριακής, 29ης Μαρτίου 2026.

Παρακαλούμε για πληροφορίες και εγγραφές να απευθύνεστε στο Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαο Νικηφόρο, στα τηλέφωνα: 2831036016 (γραφείου) ή 6942042124 (κινητό).