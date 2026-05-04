Κρήτη: Χιονισμένα Ανώγεια σε εικόνες που εντυπωσιάζουν – Σπάνιο ανοιξιάτικο σκηνικό

Ένα σπάνιο για την εποχή καιρικό φαινόμενο κατέγραψε η Κρήτη, καθώς η ψυχρή εισβολή που επηρέασε το νησί έντυσε στα λευκά τα ορεινά, δημιουργώντας εικόνες χειμώνα στην καρδιά της άνοιξης. Στα Ανώγεια, το τοπίο άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας εντύπωση τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που βρέθηκαν στην περιοχή.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα συνέθεσαν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τις αρχές Μαΐου. Στα Ανώγεια, σε υψόμετρα άνω των 1.500 μέτρων, το χιόνι έκανε αισθητή την παρουσία του, ενώ ο υδράργυρος πλησίασε το μηδέν, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες που θύμιζαν περισσότερο βαρυχειμωνιά παρά άνοιξη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εικόνα όχι μόνο στις ορεινές περιοχές γύρω από το χωριό, αλλά και μέσα στον οικισμό, με το δημοτικό στάδιο και την παιδική χαρά να ντύνονται στα λευκά. Οι κάτοικοι ξύπνησαν με χαλαζοπτώσεις και χειμωνιάτικες συνθήκες, σχολιάζοντας με έκπληξη τις απότομες μεταβολές του καιρού.

Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί ένα τέτοιο φαινόμενο στην καθημερινότητα και κυρίως στις αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, η ορεινή Κρήτη προσέλκυσε αρκετούς επισκέπτες, που ανέβηκαν προς τα Ανώγεια για να απολαύσουν το ξεχωριστό τοπίο, αλλά και τις παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής δίπλα στο τζάκι.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι και ξένοι επισκέπτες, οι οποίοι είχαν επιλέξει την Κρήτη για τον ήλιο και τις παραλίες της, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Πολλοί από αυτούς δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τη σπάνια εικόνα του χιονισμένου τοπίου, αξιοποιώντας την ευκαιρία για μια διαφορετική εμπειρία στο νησί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, το φαινόμενο μπορεί να ξενίζει, ωστόσο δεν είναι εντελώς άγνωστο για την περιοχή, καθώς παρόμοιες καιρικές μεταβολές έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν μέσα στον Μάιο. Όπως σημείωσε, στο βουνό εκδηλώθηκαν χιονοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, ενώ μέσα στο χωριό κυριάρχησε κυρίως το χαλάζι. Επεσήμανε ακόμη ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη κατάσταση για τους κτηνοτρόφους που έχουν ήδη ανεβάσει τα κοπάδια τους στα ορεινά.

Την ίδια ώρα, οι βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την επάρκεια νερού στην περιοχή, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του Δήμου. Παρά το σύντομο αυτό χειμωνιάτικο διάλειμμα, η εκτίμηση είναι ότι ο Μάιος θα συνεχιστεί με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και σταδιακή επάνοδο της άνοιξης.

Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε μόνο στα Ανώγεια. Και στο Ηράκλειο, νωρίς το πρωί, κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με χαλάζι, έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, κάνοντας λόγο για σκηνικό που παρέπεμπε σε καταχείμωνο. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τη ναυσιπλοΐα, καθώς κρουαζιερόπλοιο με περίπου 1.000 επιβάτες δεν κατέστη δυνατό να δέσει στο λιμάνι του Ηρακλείου λόγω των ανέμων και αναχώρησε προς τον Πειραιά, ενώ δεύτερο πλοίο προσέγγισε με τη συνδρομή ρυμουλκών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στην Κρήτη καταγράφηκαν στη Σαμαριά με 1 βαθμό Κελσίου, ενώ στους Ποταμούς Ρεθύμνου, στα Φαλάσαρνα, στο Τζερμιάδο και στα Ανώγεια η θερμοκρασία έπεσε στους 4 βαθμούς. Στους 5 βαθμούς καταγράφηκαν το Ασκύφου και οι Μέλαμπες.

Το έκτακτο αυτό πέρασμα του χειμώνα, πάντως, φαίνεται πως θα έχει μικρή διάρκεια, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από τις αρχές της εβδομάδας, με την άνοιξη να επιστρέφει σταδιακά στην Κρήτη.