Ρέθυμνο:Ξεκινάει η προπώληση για την «Φαύστα» του Θεατρικού Περίπλου!

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο Θεατρικός Περίπλους για την πρεμιέρα της νέας μεγάλης παραγωγής, της «Φαύστας», του Μποστ σε σκηνοθεσία Μαρίας Καντιφέ. Με τις πρόβες να συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 21:30 στον Θεατρικό Περίπλου (Φρυγανάκη 46, Μασταμπάς).

Η Μαρία Καντιφέ σκηνοθετεί μια σπαρταριστή παράσταση, η οποία φέτος έχει μια ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα, αφού τα τραγούδια υπογράφει ο διεθνούς φήμης συνθέτης Τάκης Φαραζής. Η σκηνοθέτιδα και ο θίασος δουλεύει εδώ και μήνες πάνω στο κείμενο του Μποστ, στήνοντας μια παράσταση γεμάτη από το ιδιαίτερο χιούμορ και τη σάτιρα του μεγάλου δημιουργού. Τα πρωτότυπα σκηνικά έχει σχεδιάσει και ζωγραφίσει ο Θανάσης Παπαθανασίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά από την Πέμπτη 7 Μαΐου!

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2026

Κυριακή 24, Δευτέρα 25, Τρίτη 26, Πέμπτη 28, Παρασκευή 29, Σάββατο 30 Μαΐου

Ώρα: 21:30, στο θέατρο του Θεατρικού Περίπλου, Φρυγανακη 46, Ρέθυμνο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

– ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 15€

– Τηλεφωνικές κρατήσεις: 17€ (πληρωμή στην είσοδο την ημέρα της παράστασης) 6945458516

– Είσοδος την ημέρα της παράστασης: 17€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Έναρξη: Πέμπτη 7 Μαΐου στην Αίθουσα Περιηγητικής Λέσχης

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη – ώρα: 12 – 2 το μεσημέρι

Κάθε Τετάρτη, ώρα: 6 – 8 το απόγευμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μποστ

Σκηνοθεσία: Μαρία Καντιφέ

Μουσική: Τάκης Φαραζής

Σχεδιασμός – Ζωγραφική σκηνικών: Θανάσης Παπαθανασίου

Φωτισμοί: Μάριος Μαραγκουδάκης

Χειρισμός ήχου: Άγγελος Καραβιώτης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Άννα Τζανιδάκη, Μάριος Μαραγκουδάκης

ΔΙΑΝΟΜΗ

Αφηγητής: Θωμάς Καντιφές

Φαύστα: Μαρία Καντιφέ

Ελένη: Μαρία Σκορδίλη

Γιάννης: Βαγγέλης Λιοδάκης

Μαριάνθη: Γιάννης Μαθιουδάκης

Ριτσάκι: Άννα Τζανιδάκη

Κύρια Ιατρού: Μαρία Σκορδίλη

Κύριος Ιατρού: Ανδρέας Διαμαντάκης

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου – για να αποκτήσετε τη δική σας Κάρτα Φίλου, επικοινωνήστε στο info@theatrikosperiplous.gr. Βρείτε τα προνόμια της Κάρτας εδώ: www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1684

38 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.theatrikosperiplous.gr

