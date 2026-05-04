Σήμερα – 4/5 – η απονομή Βραβείου σε ερευνητή του ΙΤΕ από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα – Δευτέρα 4/5: Απονομή ετήσιου Βραβείου του Επιμελητήριου Ηράκλειου σε διδάκτορα – ερευνητή του ΙΤΕ

Ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου διοργανώνουν εκδήλωση για την απονομή του ετήσιου Βραβείου του Επιμελητήριου Ηράκλειου σε διδάκτορα – ερευνητή του ΙΤΕ, το οποίο συνοδεύεται από το ποσό των 3.000 ευρώ.

Το Βραβείο 2026 θα απονεμηθεί στον Δρ. Μιχαήλ (Μίκη) Μυλωνάκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στις 8.00 το βράδυ, στην Αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας:

– Στέφανος Κακλαμάνης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ: «Σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας την επαύριο της Απελευθέρωσης: Ο «Ερωτόκριτος» του Γιώργου Σεφέρη.»

– Μιχάλης Νικηφόρος, Αν. Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Πανεπιστημίου Γενεύης (Ελβετία): «Η οικονομία των καφέ: Διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή και το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο».

Θα ακολουθήσει η απονομή του ειδικού Βραβείου Επιμελητηρίου Ηρακλείου 2026 και η αντιφώνηση από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ κ. Ζαχαρίας Καραταράκης και θα συντονίσει η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου κα Κατερίνα Ζωγραφιστού.

Η εκδήλωση θα κλείσει με τον «Ερωτόκριτο» τον οποίο θα αποδώσουν η Μαρία Κώτη, τραγούδι και ο Γιάγκος Χαιρέτης, λαγούτο-τραγούδι.

