ΠΕ Ηρακλείου:Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Σας προσκαλούμε

να τιμήσετε με την παρουσία σας

τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη μας

για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου

της 25ης Μαρτίου 1821.

O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου

Νικόλαος Συριγωνάκης

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Εορταστικών εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου της

25ης Μαρτίου 1821

I. ΓΕΝΙΚΑ

-Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα της 23ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2026.

-Γενικός σημαιοστολισμός των πλοίων που ναυλοχούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

-Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2026.

II. ΕΙΔΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ομιλίες στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά Σχολεία, Τεχνικές Σχολές, Ορφανοτροφεία, Οργανισμούς, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου κ.λ.π.

ΩΡΑ 12:00

Μαθητική κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας.

Προσέλευση Επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.

1. Επιμνημόσυνη δέηση

2. Κατάθεση Στεφάνων από: την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Ηρακλείου, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τους Διευθυντές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τους φοιτητές της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, τους μαθητές Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης, τους Προσκόπους και τους Οδηγούς.

3. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

4. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΩΡΑ 7:30

Οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης και των προαστίων θα σημάνουν χαρμόσυνα και η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου θα παιανίσει το εωθινό.

ΩΡΑ 8:00

Επίσημη Έπαρση της Σημαίας στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας.

ΩΡΑ 10:45

Επίσημη Δοξολογία.

Προσέλευση Επισήμων και Αρχών στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

Στην επίσημη Δοξολογία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

Για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 θα μιλήσει η κ. Περισυνάκη Εμμανουέλα, δασκάλα, διευθύντρια του 6ου Δ.Σ. Ηρακλείου.

ΩΡΑ 11:30

Τελετή στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας.

Προσέλευση Επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.

1. Επιμνημόσυνη δέηση.

2. Κατάθεση στεφάνων από τους:

-Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης,

-Εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου, Ευρωβουλευτές,

-Περιφερειάρχη Κρήτης,

-Δήμαρχο Ηρακλείου,

-Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,

-Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου – Διοικητή 44ης Σ.ΔΙ., ως εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης,

-Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,

-Πρόεδρο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης,

-Πρόεδρο Ινστιτούτου Τεχνολογίας -Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

-Διευθυντή Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Κρήτης– Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ)

-Πρόεδρο Π.Ε.Δ.,

-Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης,

-Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τμήματος Ηρακλείου,

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Ηρακλείου-Ν. Λασιθίου,

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού,

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας,

-Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών,

-Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας,

-Σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ. Κρήτης και Δωδεκανήσου,

-Σύνδεσμο εθνοφυλάκων Ηρακλείου «Δασκαλογιάννης»,

-Οργανώσεις αναπήρων και Θυμάτων πολέμου,

-Αντιστασιακές Οργανώσεις που εδρεύουν στην Π.Ε. Ηρακλείου,

-Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου,

-Σύλλογοι – Σωματεία.

3.Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

4. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Παρακαλούμε, όσους από τους παραπάνω επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να ενημερώσουν για την κατάθεση μέχρι την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στο τηλέφωνο 2813400374.

(Ώρες επικοινωνίας: 08.30-14.30).

ΩΡΑ 11:55

Μετάβαση Επισήμων και Αρχών στον χώρο παρακολούθησης της παρέλασης.

ΩΡΑ 12:00 Παρέλαση

(Από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος του μνημείου Μάχης Κρήτης, συνέχεια προς πλατεία Ελευθερίας, οδό Αβέρωφ, οδό Έβανς (αριστερά μεγάλη Έβανς) και ολοκλήρωση στην Καινούρια Πόρτα (Καμάρες, εξωτερικά των τειχών – Είσοδο Κηποθέατρου «Ν. Καζαντζάκης»), των ακόλουθων τμημάτων: Της Φιλαρμονικής του Δήμου, των Αναπήρων Πολέμου,

Παλαιών Πολεμιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Σώμα Νοσηλευτικής, Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Σώμα Σαμαρειτών – Διασωστών – Ναυαγοσωστών), του Παγκρητίου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, της Ελληνικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης – Παράρτημα Ηρακλείου, του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου, του Σωματείου Ποντίων ‘‘Εύξεινος Λέσχη’’ Ηρακλείου, του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου, του Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία»,

του Συλλόγου Θρακιωτών Κρήτης «Ο Ορφέας», του Συλλόγου Μακεδόνων Κρήτης, του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Ηρακλείου, του Συλλόγου Πελοποννησίων Κρήτης «Ο Μωριάς», των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ηρακλείου, των Στρατιωτικών Τμημάτων.

ΩΡΑ 17:45

Επίσημη Υποστολή της Σημαίας στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις καλούνται να παρευρεθούν:

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ηρακλείου – Διοικητής 44ης Σ.ΔΙ., ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, ο Περιφερειακός Διοικητής Λιμενικού Σώματος, ο Λιμενάρχης Ηρακλείου,

ο Συντονιστής Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, ο Διοικητής της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Πρόεδρος της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης,

o Πρόεδρος του I.T.E., ο Διευθυντής του Ι.ΘΑ.Β.Β.Υ.Κ.-ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Διοικητικού Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, Πρωτοδίκες, Πταισματοδίκες, Ειρηνοδίκες, οι Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ., ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, οι Δήμαρχοι της Π.Ε. Ηρακλείου, οι Αντιδήμαρχοι, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα πολιτικά κόμματα, οι πρώην Υπουργοί πολιτικών και υπηρεσιακών Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών Περιόδων, οι πρώην Ευρωβουλευτές και Βουλευτές, οι πρώην Νομάρχες και Δήμαρχοι Ηρακλείου, o Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και των Πυροσβεστικών υπηρεσιών σε ενεργή υπηρεσία ή αποστρατεία με στολή κατά την ιεραρχική τάξη, Εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού,

του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, η ασκούσα καθήκοντα συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, οι Γενικοί Διευθυντές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας Κρήτης, ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, ο Διευθυντής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου,

ο Διευθυντής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, οι Προϊστάμενοι Δημόσιων Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Τραπεζών, ο Πρόεδρος του τμήματος Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των Αναπηρικών και Αντιστασιακών Οργανώσεων, των Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων, οι Πρόξενοι, Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων,

Πρόεδροι Ομοσπονδιών και Εργατικών Οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων, τα Μ.Μ.Ε. και οι πολίτες.