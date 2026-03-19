Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και CrediaBank

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στην Πρυτανεία, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και η CrediaBank, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ από τον Πρύτανη, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, ενώ από την πλευρά της CrediaBank από τους κ.κ. Στυλιανό Ηλιάδη, Γενικό Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας, και Ιωάννη Δραμουντάνη Επικεφαλής Δικτύου Περιφέρειας

Κρήτης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Νικόλαος Βιδάκης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη,
καθώς και οι κ.κ. Νίκος Πλατάκης, Cobalt Wealth Area Sales Manager και Ανδρέας Καλπαδάκης, SB Area Sales Manager ΠεριφέρειαςΚρήτης της CrediaBank.
Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για την υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη, με στόχο τη διενέργεια κοινών επιστημονικών δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς και τη δημιουργική ανταλλαγή γνώσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πανεπιστημίων ως βασικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου και ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου.

Το Πανεπιστήμιο αξιοποιεί τη συνεργασία με την CrediaBank ως πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας, την προώθηση καινοτόμων λύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τον ρόλο του ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη.

Το μνημόνιο προβλέπει την ενίσχυση κοινών δράσεων με Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Γεωπονίας, και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική βάση και την ερευνητική δυναμική του ΕΛΜΕΠΑ.

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας περιλαμβάνουν την έρευνα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έξυπνα συστήματα, τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και τουρισμού, δράσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής υποστήριξης, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης και σύγχρονων δεξιοτήτων.

