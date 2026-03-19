Ρέθυμνο:Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης προσκαλεί τους συμπολίτες της τρίτης ηλικίας να επωφεληθούν από τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφερει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Με σεβασμό, ευαισθησία και διαρκή μέριμνα για την υποστήριξη των συμπολιτών της Τρίτης Ηλικίας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου, προσκαλεί τους ηλικιωμένους που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, διαμένουν μόνοι,

δεν έχουν επαρκή οικογενειακή υποστήριξη και πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, να υποβάλουν αίτηση για ένταξη ως ωφελούμενοι στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΚΗΦΗ είναι μία κοινωνική δομή που παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας, ατομικής υγιεινής, δημιουργικής απασχόλησης, γεύματος και υποστήριξης της καθημερινής διαβίωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την αποφόρτιση των οικογενειών τους.

Το ΚΗΦΗ Ρεθύμνου βρίσκεται στην Πλατεία Μικρασιατών και λειτουργεί από τις 7.30 το πρωϊ έως τις 3.30 το μεσημέρι.

Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σερλή Αντωνία στο τηλέφωνο 2831053232.