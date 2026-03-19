Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης προσκαλεί τους συμπολίτες της τρίτης ηλικίας να επωφεληθούν από τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφερει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με σεβασμό, ευαισθησία και διαρκή μέριμνα για την υποστήριξη των συμπολιτών της Τρίτης Ηλικίας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου, προσκαλεί τους ηλικιωμένους που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, διαμένουν μόνοι,

δεν έχουν επαρκή οικογενειακή υποστήριξη και πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, να υποβάλουν αίτηση για ένταξη ως ωφελούμενοι στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΚΗΦΗ είναι μία κοινωνική δομή που παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας, ατομικής υγιεινής, δημιουργικής απασχόλησης, γεύματος και υποστήριξης της καθημερινής διαβίωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την αποφόρτιση των οικογενειών τους.

Το ΚΗΦΗ Ρεθύμνου βρίσκεται στην Πλατεία Μικρασιατών και λειτουργεί από τις 7.30 το πρωϊ έως τις 3.30 το μεσημέρι.
Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σερλή Αντωνία στο τηλέφωνο 2831053232.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST