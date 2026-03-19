Νέο Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής από το Δήμο Ηρακλείου

Την Κυριακή 22/3 στις 10:30 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με ελεύθερη συμμετοχή διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και οι «Φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εντόμων – Μέλισσες» την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 10:30 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για την Παγκρήτια Ένωση Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους επιμορφωτές στην αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής με τεχνικές ΚΑΡΠΑ και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, στην αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος με τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης και στην αντιμετώπιση πνιγμονής με Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση απόφραξης αεραγωγού από ξένο σώμα. Εκπαιδευτές θα είναι ο Φυσίαστρος Λάζαρος Βακιρτζιάν, η Βαγγελιώ Γεναράκη, η Ελένη Κληρονόμου, η Ελένη Σακαράκη και η μικρή Αλκυόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2813 409758 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση chronaki@heraklion.gr.