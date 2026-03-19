Ρέθυμνο : 2ο Φεστιβάλ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, στις 27 και 28 Μαρτίου 2026, το Φεστιβάλ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο συνιστά μια σημαντική πλατφόρμα ενημέρωσης, διάχυσης ιδεών και πρακτικών και γενικότερης ώσμωσης που αφορά σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από κοινού από το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής και από το Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρεθύμνης.

Στη διοργάνωση συμπράττουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης και το Εργαστήριο Φύλου του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το διήμερο φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρεθύμνης (πάροδος οδού Γερακάρη) απέναντι από τον Ιερό Ναό Τεσσάρων Μαρτύρων.

Βασικούς στόχους της εκδήλωσης αποτελούν η ανάδειξη του ρόλου των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και η διασύνδεση των εκπαιδευτικών φορέων με την τοπική κοινωνία.Φεστιβάλ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών_πρόσκληση 2026