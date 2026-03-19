Χανιά:76ο Βενιζέλειο Αγώνα Δρόμου και Δρόμο της Πόλης «ΙΚΑΡΟΣ 2026» στη μνήμη του Εθνάρχη μας, Ελευθέριου Βενιζέλου,

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο Ναυταθλητικός Αθλητικός Όμιλος Χανίων «Ο ΚΥΔΩΝ» συνδιοργανώνουν τον 76ο Βενιζέλειο Αγώνα Δρόμου και τον Δρόμο της Πόλης

«ΙΚΑΡΟΣ 2026», οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Εθνάρχη μας, Ελευθέριου Βενιζέλου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, με αφετηρία και τερματισμό το Εθνικό Στάδιο Χανίων (από την είσοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου) ως εξής:

– Ώρα 9:00: Εκκίνηση 76ου Βενιζέλειου Δρόμου απόστασης 10.000 μέτρων στην παρακάτω διαδρομή: η εκκίνηση δίνεται εντός σταδίου, ακολουθεί μία στροφή εντός και έξοδος από την κεντρική πύλη της οδού Ελ. Βενιζέλου, με ανοδική πορεία και με κατεύθυνση στροφή δεξιά στις οδούς Μ. Κούνδουρου, Κ. Μητσοτάκη, από Μνημείο Ηλιάκη, συνεχίζει η πορεία του δρόμου ανοδική και με στροφή αριστερά προς οδό Καλορίζικου, είσοδος εντός Μνημείου Ταφών Βενιζέλων (σημείο ελέγχου). Αναστροφή στις υποδείξεις των Κριτών. Ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδρομή καθόδου, είσοδος εντός σταδίου με μία στροφή εντός και τερματισμό στο γήπεδο στην αψίδα.

– Ώρα 10:00: Εκκίνηση Δρόμου της Πόλης «ΙΚΑΡΟΣ 2026» απόστασης 2.300 μέτρων στην παρακάτω διαδρομή: η εκκίνηση δίνεται εντός σταδίου, ακολουθεί μία στροφή εντός και έξοδος από την κεντρική πύλη της οδού Ελ. Βενιζέλου, με ανοδική ευθεία πορεία, στροφή στα αριστερά στην διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου με Ηρώων Πολυτεχνείου (φανάρια) κατά τις υποδείξεις των κριτών / εθελοντών, ως το Μνημείο Πεσόντων Ικάρων.

Αναστροφή και σημείο ελέγχου στις υποδείξεις των κριτών. Ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδρομή καθοδική ευθεία, είσοδος εντός σταδίου με μία στροφή εντός και τερματισμό στο γήπεδο στην αψίδα.