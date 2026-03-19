Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 20 Μαρτίου έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

Συναυλία Λατρευτικής Μουσικής -Ρέκβιεμ των Μότσαρτ και Παπάνα, σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου υποδέχεται για πρώτη φορά την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στην αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», για δύο υποβλητικές συναυλίες με έργα βαθιάς εσωτερικότητας και συναισθηματικής φόρτισης.

Εν όψει της στοχαστικής ατμόσφαιρας του Θείου Πάθους, το εμβληματικό Ρέκβιεμ του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, το ημιτελές αριστούργημα που παραμένει ένα από τα πλέον συγκλονιστικά έργα της δυτικής μουσικής παράδοσης, συνομιλεί με το Ρέκβιεμ του Σίμου Παπάνα, ένα έργο σύγχρονο και ιδιαίτερα προσωπικό, που πραγματεύεται με σεβασμό το παραδοσιακό λατινικό κείμενο της Ακολουθίας της Καθολικής Εκκλησίας για να το εκφέρει με έναν μουσικό λόγο οικείο και κατανοητό στον σύγχρονο ακροατή.

Καταξιωμένοι σολίστ, το Φωνητικό Σύνολο ΦΩΝΩΔΙΑ – PHONODIA Vocal Ensemble και το Φωνητικό Σύνολο Μουσικού Συλλόγου Απόλλων – Apollo Voice Ensemble ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγαλειώδη μουσική σύμπραξη επί σκηνής, για δύο μοναδικές παραστάσεις, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Συντελεστές

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Φωνητικό Σύνολο – Φωνωδία

Διεύθυνση χορωδίας: Ιωάννης Ιδομενέως

Φωνητικό Σύνολο Μουσικού Συλλόγου Απόλλων – Apollo Voice Ensemble

Διεύθυνση χορωδίας: Μάνος Παναγιωτάκης

Σολίστ

Ρέκβιεμ Μότσαρτ: Θεανώ Παπαδάκη υψίφωνος, Φατός Σελαμή Ογλού μεσόφωνος, Mikhail Mikhaylov τενόρος, Kakhaber Savidze μπάσος.

Ρέκβιεμ Σίμου Παπάνα: Θεανώ Παπαδάκη υψίφωνος, Mihail Mihaylov τενόρος, Kakhaber Shavidze μπάσος.

Παιδική Φωνή: Εβελίνα Χαβαλέ.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου- Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/sunaulia-latreutikis-mousikis-me-rekbiem-ton-motsart-kai-papana-me-tin-kratiki-orxistra-thessalonikis-570

Έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων: 100 Χρόνια Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.)

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) γιορτάζει έναν αιώνα αδιάλειπτης προσφοράς στην ενημέρωση, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών (1926-2026) από την ίδρυσή της, η μεγαλύτερη γεωγραφικά δημοσιογραφική ένωση της χώρας εκκινεί τις επετειακές της δράσεις από το Ηράκλειο Κρήτης. Το κοινό του Ηρακλείου θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθεί στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 20 έως τις 30 Μαρτίου 2026 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Πρωτοσέλιδα-σταθμοί, ιστορικά κειμήλια και ντοκουμέντα που σφράγισαν την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, συνθέτουν ένα ζωντανό μωσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας μας. Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνιας προσφοράς, και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχώρησαν ευγενικά οι φορείς:

Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο Άνω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα».

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Χορηγοί: ΕΡΤ, ΕΡΤ3, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/archive-and-document-exhibition-100-years-editors-union/

Διάρκεια Έκθεσης Παρασκευή 20 – Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Επίσημη εκδήλωση: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 19:00

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00. Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Εσπερίδα: «Το πολυτιμότερο αγαθό σε κίνδυνο»

Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σας προσκαλεί στην εσπερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, με θέμα: «Το πολυτιμότερο αγαθό σε κίνδυνο».Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό, που προσεγγίζουν πολύπλευρα τα ζητήματα που σχετίζονται με το νερό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/nero-to-politimotero-agatho-se-kindino/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4. Ώρα έναρξης: 18:00. Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Ανεμοδαρμένα Ύψη», της Έμιλι Μπροντέ με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας σε επιμέλεια και αφήγηση της Ευαγγελίας Ορφανουδάκη. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια! Διάρκεια: 90′. Ηλικίες: 3 – 103 ετών.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-21-03-2026/

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Η Τέχνη του Podcast με τον Άρη Δημοκίδη

Ο Άρης Δημοκίδης συνομιλεί με τον Μύρωνα Μιχαηλίδη για τη σύγχρονη μορφή του ηχητικού ντοκιμαντέρ, τη δύναμη, τις δυνατότητες και τη δυναμική του στην εποχή μας. Εξηγεί πως δημιουργείται ένας πυκνός και ρέων λόγος μέσα από ιδιαίτερα περιγραφικές καταγραφές, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, νηφαλιότητα και κριτική διάθεση. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών). Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/i-texni-tou-podcast-me-ton-ari-dimokidi-571

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: Συναυλία με τους 15 50. Η συναυλία που παρουσιάστηκε στο 2ο «Φεστιβάλ των Τειχών» το 2025 θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο www.youtube.com/c/HeraklionArtsCulture και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Διάλεξη για τους πολιτικούς πρόσφυγες από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας μέσα από τα αρχεία της Τασκένδης στο 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης του ΕΛΜΕΠΑ.

Στο πλαίσιο του 2ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με τίτλο «Επέστρεφε», θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Δρ. Νίκου Ντάλλα με τίτλο «Τι μας λένε τα αρχεία της Τασκένδης για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ);».

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης: 19:00. Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/event/2o-politistiko-festival-anoixis-dialexi-gia-tous-politikous-prosfyges/

Συνεχίζονται…

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα.

Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις,

αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας,

ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες.

Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου.

