Απολογισμός του Δήμου Ρεθύμνης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων έτους 2025

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

Η διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης μας δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία· είναι ο καθρέφτης του πολιτισμού μας και μια από τις μεγαλύτερες συλλογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Κάθε ευρώ που δαπανάται προέρχεται από τη δική σας συμβολή μέσω των δημοτικών τελών, και γι’ αυτό η διαφάνεια στην ενημέρωσή σας παραμένει για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Συνεχίζοντας την παράδοση λογοδοσίας που εγκαινιάσαμε, σας παρουσιάζουμε τα δεδομένα για το 2025. Στόχος μας δεν είναι μόνο η παράθεση αριθμών, αλλά η κατανόηση ότι πίσω από κάθε κάδο κρύβεται μια κοινή προσπάθεια για ένα πιο πράσινο και οικονομικά βιώσιμο Ρέθυμνο.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2025

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δημοτικές δαπάνες. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά το έτος 2025, η συνολική ποσότητα αποβλήτων που συλλέχθηκε στον Δήμο μας ανήλθε περίπου σε 58.566 τόνους (εκτός των ΟΤΚΖ). Η κατανομή ανά κατηγορία έχει ως εξής:

• Σύμμεικτα απορρίμματα (Πράσινος κάδος): 34.600 τόνοι

• Ανακυκλώσιμα (Μπλε κάδος): 5.072 τόνοι

• Ογκώδη απόβλητα (Έπιπλα, στρώματα κ.α.) κατ’ εκτίμηση : 7.300 τόνοι

• Βιοαπόβλητα (Καφέ κάδος – Οργανικά υπολείμματα): 760 τόνοι

• Ρούχα & Υφάσματα (Μωβ κάδος): 156 τόνοι

• Γυάλινες συσκευασίες (Κίτρινοι κώδωνες): 872 τόνοι

• Πράσινα απόβλητα (Κλαδέματα) κατ’ εκτίμηση: 7.500 τόνοι

• Βρώσιμα έλαια (Κάδος λαδιού): 1.600 λίτρα

• Ηλεκτρονικά – Ηλεκτρικά απόβλητα: 5,9 τόνοι

• Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής: 33 οχήματα και 15 δίκυκλα

• Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (κατ’ εκτίμηση): 700 τόνοι

Το 2025 η Υπηρεσία Καθαριότητας δέχθηκε 3.312 καταγεγραμμένα στο πρωτόκολλο αιτήματα από δημότες (μ.ο. 13 αιτήματα ημερησίως), η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε την απομάκρυνση ογκωδών και πράσινων αποβλήτων, τα οποία και διεκπεραίωσε.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Η Ανταποδοτική Υπηρεσία της Καθαριότητας για ακόμα μια χρονιά παρέμεινε ελλειμματική. Τα συνολικά έσοδα από τα Δημοτικά Τέλη ανήλθαν στο ποσό των 9.830.000 €, ενώ οι συνολικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 10.980.000 €. Ειδικότερα:

Η επεξεργασία των παραπάνω ποσοτήτων στις Μονάδες Διαχείρισης (ΜΕΑ, ΧΥΤΑ, ΚΔΑΥ) είχε συνολικό κόστος 2.171.833 €.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι ότι η ταφή των απορριμμάτων παραμένει η πιο “ακριβή” επιλογή για την τσέπη μας και το περιβάλλον.

• Το 2025, 22.450 τόνοι οδηγήθηκαν σε ταφή (ΧΥΤΑ), δηλαδή το 51% του συνόλου αυτών που αποθέσαμε στη ΜΕΑ Αμαρίου, στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου .

• Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή Τέλους Ταφής (Ν. 4819/2021), το οποίο για το 2025 επιβάρυνε το δημοτικό προϋπολογισμό με επιπλέον 725.975 €.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, πέραν του ανωτέρω κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων, επιβαρύνθηκε και με το κόστος των βασικών λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας Καθαριότητας τα οποία αναλύονται ως εξής:

Μισθοδοσία προσωπικού 2.741.341 €

Αντίτιμο ηλεκτρικής ενέργειας οδών και πλατειών 647.000 €

Εργολαβίες για καθαριότητα, οδοκαθαρισμό και αποκομιδή 2.627.000 €

Προμήθειες – συντηρήσεις: 717.950 €

Καύσιμα – λιπαντικά: 413.000 €

Τοκοχρεολύσιο δανείου για την ενεργειακή απόδοση φωτισμού: 502.300 €

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η πλειονότητα των συμπολιτών μας σέβεται την πόλη. Ωστόσο, για την προστασία της δημόσιας υγείας και της αισθητικής του Ρεθύμνου, το 2025 επιβλήθηκαν 115 πρόστιμα για παράνομη απόρριψη αποβλήτων και υποβάθμιση περιβάλλοντος. Η τήρηση των κανόνων δεν είναι τιμωρητική, είναι πράξη σεβασμού προς τον γείτονα και τον δημόσιο χώρο.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2028: ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δεν σταματάμε εδώ. Ο στρατηγικός μας στόχος παραμένει σταθερός: Μέχρι το 2028, η ταφή των απορριμμάτων μας να μην υπερβαίνει το 20%.

Για να το πετύχουμε, σας χρειαζόμαστε δίπλα μας:

1. Διαλέγουμε σωστά: Κάθε υλικό στον σωστό κάδο (Πράσινο, Μπλε, Καφέ, Μωβ, Κίτρινο).

2. Μειώνουμε τη σπατάλη: Η καλύτερη διαχείριση ξεκινά από την πρόληψη, ειδικά στα τρόφιμα.

3. Ενημερωνόμαστε: Η σωστή ανακύκλωση στο σπίτι (Διαλογή στην πηγή) είναι το πρώτο βήμα για τη μείωση του συνολικού κόστους.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε πλήρη στοιχεία, μετατρέποντας τη διαχείριση των απορριμμάτων από μια “αόρατη” υπηρεσία σε μια διάφανη, συλλογική επιτυχία.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε το Ρέθυμνο μια πόλη-πρότυπο βιωσιμότητας.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΚ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ